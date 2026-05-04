Confirmado en Jalisco: instalarán 7 nuevos radares en estos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara

La colocación de nuevos radares de velocidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue confirmada por autoridades estatales como parte de un plan para reforzar la seguridad vial. La medida busca intervenir en zonas con alta incidencia de accidentes, donde el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores de riesgo.

Este despliegue no es aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia que combina tecnología, prevención y control. El objetivo es reducir tanto muertes como lesiones en hechos de tránsito.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde estarán ubicados los nuevos radares en Guadalajara?

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad confirmó que serán siete nuevos dispositivos los que se integren al sistema de fotodetección en puntos clave de la capital de Jalisco.

Las ubicaciones contempladas incluyen:

Avenida Lázaro Cárdenas : instalación de 3 radares bidireccionales

: instalación de 3 radares bidireccionales Carretera a Chapala: colocación de 4 radares en el tramo hacia el aeropuerto

Estos corredores coinciden con intersecciones de alta complejidad y flujo vehicular elevado. De hecho, zonas como Lázaro Cárdenas con Carretera a Chapala ya han sido identificadas entre las más conflictivas en términos de siniestros viales.

Antes de comenzar a sancionar, las autoridades informaron que habrá un periodo de socialización de aproximadamente tres semanas, durante el cual los dispositivos estarán activos sin generar multas.

Para X: #Entérate



🚶🏻‍♀️🚗🏍🚌 Jalisco se suma a la campaña nacional “Tu mejor jugada es cuidarte”, que busca generar conciencia sobre la importancia de la seguridad de todos los actores de la vía pública. pic.twitter.com/Y44foZEgqX — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 21, 2026

¿Por qué están reforzando la seguridad vial en la ZMG?

La instalación de radares se integra al programa Radares Salvavidas, impulsado por el Gobierno estatal para reducir riesgos en vialidades con alta incidencia de accidentes. Esta estrategia también se vincula con la campaña “Tu mejor jugada es cuidarte”, desarrollada en colaboración con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la Fundación Aleatica.

El contexto actual explica la urgencia de estas acciones. Aunque en el último año se registró una disminución del 7% en fallecimientos por hechos viales, el número de personas lesionadas aumentó un 11%.

Además, hay grupos particularmente vulnerables:

44% de las muertes corresponden a motociclistas

Predominan hombres entre 18 y 27 años

Esto ha llevado a reforzar medidas enfocadas en conductas de riesgo como:

Exceso de velocidad

Uso del celular al conducir

No utilizar cinturón de seguridad

¿Habrá más medidas además de los radares?

El plan estatal no se limita a la instalación de dispositivos, sino que contempla una intervención más amplia en materia de movilidad y prevención. Entre las acciones adicionales se incluyen:

Mayor rigor en la expedición de licencias de conducir

Supervisión constante al transporte público

Operativos coordinados con la Policía Vial

Mejora de señalización en puntos conflictivos

Uso de tecnología para monitoreo del tránsito

De acuerdo con cifras oficiales, el programa de radares ha logrado reducciones significativas en zonas donde ya opera, con caídas de hasta 67% en muertes y 63% en lesiones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.