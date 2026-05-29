Es ley y pocos lo saben: esto es lo que debes hacer sí o sí ante el SAT si heredas una casa en México

Heredar una vivienda en México puede convertirse en uno de los bienes más deseados para muchas familias, especialmente por el valor patrimonial que representa. A pesar de ello, pocas personas conocen que este proceso también puede implicar ciertas obligaciones fiscales y administrativas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y es que de acuerdo con el SAT, este tipo de “herencias” deben pasar por un proceso específico de registro dependiendo del valor de la propiedad.

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¿Debes pagar impuestos al heredar una casa?

La legislación fiscal mexicana establece que las herencias y legados no pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al momento de ser recibidos por los beneficiarios.

Sin embargo, eso no significa que el trámite quede completamente fuera del radar fiscal. El Servicio de Administración Tributaria puede solicitar información relacionada con el origen del patrimonio cuando exista un incremento importante en los bienes registrados a nombre del contribuyente.

¿Cuándo es obligatorio informar la herencia al SAT?

La obligación aparece cuando el valor individual o acumulado de la herencia supera los 500 mil pesos.

En esos casos, la persona beneficiaria debe reportar el ingreso en su declaración anual, aun cuando la operación continúe exenta de ISR. La finalidad es justificar de manera formal el aumento patrimonial y demostrar que los recursos o bienes provienen de una sucesión legalmente válida.

Además de la declaración, especialistas recomiendan conservar documentos como:

testamento

escrituras

adjudicación de bienes

avalúos

documentos notariales

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¿Qué pasa si no se reporta correctamente?

No informar una herencia cuando la ley obliga a hacerlo puede provocar revisiones relacionadas con discrepancia fiscal. Este mecanismo permite al SAT detectar diferencias entre el patrimonio de una persona y los ingresos previamente reportados ante la autoridad.

Además del tema fiscal federal, también pueden existir costos locales relacionados con la formalización de la propiedad. Uno de los más conocidos es el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), un gravamen estatal que puede aplicarse durante procesos de escrituración o adjudicación, dependiendo de las reglas de cada entidad.

El monto varía según el estado y el valor de la vivienda, pero en términos generales suele representar entre el 2% y el 4.5% del valor del inmueble. Por ejemplo, una casa valuada en un millón de pesos podría generar pagos aproximados de entre 20 mil y 45 mil pesos únicamente por este concepto, sin considerar gastos notariales, inscripción en el Registro Público de la Propiedad u otros derechos administrativos.

¿Qué sucede si después decides vender la propiedad?

La situación cambia completamente si el heredero vende posteriormente la vivienda. En ese escenario, sí podría generarse el pago de ISR por la ganancia obtenida en la operación de compraventa, ya que el impuesto no se relacionaría con la herencia en sí, sino con la utilidad derivada de la venta del inmueble.

En algunos casos pueden existir exenciones aplicables para casa habitación, aunque estas dependen del cumplimiento de requisitos específicos establecidos por la legislación fiscal mexicana.

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