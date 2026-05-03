Es oficial en Jalisco: la carretera a Chapala tendrá reducción de carriles en estos horarios y en estos tramos por al menos tres semanas

La circulación en una de las vías más transitadas de Jalisco tendrá cambios relevantes en los próximos días.

Se trata de la Carretera Guadalajara–Chapala, donde se implementará una reducción de carriles en puntos específicos y en horarios definidos, como parte de un proyecto para mejorar las condiciones del pavimento.

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¿En qué tramos habrá reducción de carriles?

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las obras se concentrarán en el tramo que va del kilómetro 16+600 al 25+800, es decir, entre la zona de El Salto y Santa Rosa, pasando por las inmediaciones del Aeropuerto de Guadalajara.

Los trabajos se realizarán de forma parcial, por lo que no toda la carretera estará afectada al mismo tiempo. Sin embargo, en estos puntos sí se prevé la disminución de carriles disponibles para la circulación.

Además, la intervención será únicamente en los carriles con dirección hacia Chapala, por lo que quienes transiten en sentido contrario no deberían presentar las mismas afectaciones.

🚧 Toma precauciones si vas rumbo a Chapala



A partir de este martes 28 de abril, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) arrancará trabajos de conservación en la carretera Guadalajara–Chapala.



📍 Tramo intervenido:

entre el entronque a El Salto y… pic.twitter.com/sK1G2gv2kK — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) April 27, 2026

¿Cuáles serán los horarios de las obras?

Las labores se llevarán a cabo en un horario específico que podría impactar en la movilidad matutina. De acuerdo con la información oficial, los trabajos se realizarán de domingo a jueves, entre las 6:00 y las 13:00 horas.

Este esquema responde al tipo de material que se utiliza en la rehabilitación, el cual requiere condiciones de temperatura adecuadas para su correcta aplicación en este tramo carretero de Jalisco.

¿Cuánto tiempo durarán las afectaciones?

Las autoridades estiman que las obras se mantendrán durante un periodo aproximado de tres semanas, tiempo necesario para completar los trabajos de conservación en este tramo de la carretera.

El inicio de estas labores dieron inicio el pasado 28 de abril por lo que los efectos en la circulación ya comienzan a percibirse en la zona.

¿Qué deben tomar en cuenta los automovilistas?

Durante el desarrollo de las obras, se recomienda respetar la señalización instalada en la zona y mantener una velocidad moderada para evitar accidentes.

También es importante considerar rutas alternas o salir con mayor anticipación, especialmente en los horarios donde se concentran los trabajos.

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