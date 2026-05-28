Es oficial: Jalisco aprueba esta nueva medida que impactará en miles de emprendedores

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud aprobó el dictamen que declara oficialmente el 9 de julio de cada año como el “Día Estatal del Emprendedor” en Jalisco.

El nuevo decreto obliga a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco a coordinar jornadas de capacitación y vinculación corporativa. El diputado Enrique Velázquez González coordinó la sesión donde los legisladores locales validaron esta conmemoración permanente para institucionalizar el reconocimiento a la productividad en la entidad.

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¿Cómo afectará el Día Estatal del Emprendedor a los municipios de Jalisco?

El decreto aprobado por el poder legislativo de Jalisco mandata a los alcaldes y cabildos de los 125 ayuntamientos a estructurar mesas de vinculación que enlacen de forma gratuita a los ciudadanos con inversionistas, universidades y aceleradoras corporativas. Las administraciones locales tienen la obligación de abrir espacios físicos en plazas públicas para exposiciones de proyectos, talleres exprés y mentorías operativas enfocadas en el desarrollo comercial regional.

Las cámaras empresariales y las instituciones académicas participarán activamente en las jornadas de difusión mediática para incentivar la responsabilidad social corporativa. El objetivo de fijar el 9 de julio radica en unificar los esfuerzos de los sectores productivos, aprovechando que las ediciones previas de las galas de innovación locales se ejecutaron en esa misma jornada, consolidando una fecha de referencia fija para el ecosistema del Bajío.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/QXO7M5b2tA — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) May 21, 2026

¿Qué programas de apoyo empresarial operan en Jalisco en 2026?

Los interesados en consolidar proyectos comerciales disponen de plataformas operativas que distribuyen herramientas educativas y de financiamiento de manera regular en el estado. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) junto con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) coordinan e impulsan los siguientes canales de apoyo técnico y financiero:

Red de Centros de Innovación (REDi): ofrece espacios físicos de coworking , co-creación y eventos especiales gratuitos para el desarrollo de planes de negocio.

ofrece espacios físicos de , co-creación y eventos especiales gratuitos para el desarrollo de planes de negocio. Plataforma Abierta de Innovación (PLAi): mantiene un catálogo constante de cursos digitales orientados a complementar la trayectoria técnica de los usuarios.

mantiene un catálogo constante de cursos digitales orientados a complementar la trayectoria técnica de los usuarios. Programa Emprendimiento y Desarrollo Empresarial: asigna subsidios directos para la compra de maquinaria pesada, digitalización y sistemas de energía renovable.

asigna subsidios directos para la compra de maquinaria pesada, digitalización y sistemas de energía renovable. Organismo Projal: coordina las líneas de crédito preferenciales y financiamientos enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno del Estado de Jalisco opera el Premio Jalisco al Emprendimiento, cuya edición entrega un galardón económico de 190 mil pesos a los proyectos ganadores en las categorías de Alto impacto, Tradicional y Emprendedora destacada. Los emprendedores deben revisar las convocatorias anuales y actualizar su registro de actividades comerciales ante el servicio de administración tributaria local para acceder a estas partidas presupuestarias.

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