Así operaron las marionetas digitales para atacar adn noticias; investigamos el uso de bots y algoritmos

El Gobierno de México se ha manifestado en contra de mirar los contenidos que ofrece TV Azteca; una declaración que manifiesta clara censura desde la más alta tribuna de la nación.

Sin embargo, no bastantando dicho ataque, estos días se ha orquestado una campaña a través del uso de bots y tendencias.

La estrategia aunque es contra TV Azteca, el empresario Ricardo Salinas Pliego y adn noticias es de interés público, debido a que se trata del dinero de tus impuestos que es destinado a estas granjas de bots o equipos digitales para realizar campañas.

Dichos recursos deben ser utilizados para la educación, la salud y la seguridad y no para atacar empresas particulares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsAppy lleva la información en tus manos.

¿Cómo realizan las campañas contra adn noticias?

De acuerdo con un análisis de Carlos Piña García, Doctor en Ciencias de la Computación, estas campañas de manipulación operan en horarios específicos utilizando hashtags y con el uso de cuentas apocrifas.

El analista explicó que este 29 de mayo se observan dos picos, “una granja que inició alrededor de las 13 horas, mientras que una segunda oleada vuelve a amplificar el hashtag a las 16 horas horas.

En los gráficos que presenta se observa el crecimiento anormal de la conversación contra el medio informativo.

En esta segunda campaña negra contra TV AZTECA y el empresario Ricardo Salinas, podemos observar dos picos, una granja que inició alrededor de las 13hrs, mientras que una segunda oleada vuelve a amplificar el hashtag ~16hrs.



Sigue siendo una campaña COORDINADA.🫵🏻😉 pic.twitter.com/Cty5djSV57 — Carlos Piña (@Piniisima) May 29, 2026

Piña García explica con datos y cuentas la campaña artificial contra TV Azteca; ya que muestra la forma en que decenas de bots o cuentas falsas son suspendidas por la actividad inusual en la plataforma.

En el video se observa cuáles son los perfiles que conforman la granja.

CONFIRMADO: la campaña ARTIFICIAL contra TV Azteca fue detectada de forma efectiva por la plataforma Twitter(𝕏).😌



Decenas de cuentas MARIONETA fueron SUSPENDIDAS por actividad inauténtica en la plataforma.💀



Por acá les dejo una muestra, pero la granja fue desarticulada. pic.twitter.com/StFNehimkF — Carlos Piña (@Piniisima) May 28, 2026

La campaña manipuló información sobre la formación de adn noticias como medio informativo; sin embargo, en esta historia te explicamos los detalles que desmienten esta información.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.