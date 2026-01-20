Refrendo vehicular 2026 en Jalisco: Verificación 100% gratuita si cumples estos requisitos

Desde este año, el Refrendo vehicular 2026 ofrece incentivos claros para automovilistas, con beneficios directos en Jalisco que incluyen verificación gratuita para quienes cumplen en tiempo y forma, dentro de una estrategia estatal que prioriza trámites sencillos, pagos accesibles y responsabilidad ciudadana local ambiental fiscal.

La medida busca facilitar el cumplimiento fiscal mediante descuentos, orden administrativo y herramientas digitales, con impacto directo en la economía familiar y el cuidado ambiental, además de fortalecer la confianza social en los procesos públicos relacionados con movilidad, recaudación y servicios estatales en ámbito local.

Los requisitos para obtener la verificación vehicular gratuita en Jalisco

El beneficio aplica únicamente para quienes paguen el refrendo vehicular 2026 de forma completa y en los plazos establecidos. Una vez realizado el pago, los propietarios podrán agendar su cita de verificación sin costo adicional durante todo el año en curso. Para completar el trámite de refrendo en Jalisco , los conductores necesitan reunir la siguiente información del vehículo:

Número de placas del vehículo

Número de serie completo

Nombre completo del propietario registrado

Número de motor del automóvil

Línea de captura para efectuar el pago

Con estos datos, el pago se puede realizar tanto en oficinas de recaudación como a través del portal en línea oficial del gobierno de Jalisco. La opción digital permite completar el proceso desde cualquier dispositivo con acceso a internet, evita filas y ofrece descuentos adicionales por pronto pago.

Los descuentos en Jalisco buscan regularizar a la ciudadanía|Gobierno de Jalisco

¿Cuáles son los costos y descuentos del refrendo vehicular 2026?

Las tarifas del refrendo se mantienen accesibles este año, con precios diferenciados según el tipo de unidad. Los automóviles y camionetas tienen un costo de mil pesos, mientras que las motocicletas pagan 600 pesos al realizar el trámite de renovación anual. El programa Modo Increíble ofrece incentivos económicos significativos para quienes cumplen oportunamente:

Hasta 60% de descuento en multas y recargos acumulados

70% de descuento en trámites de cambio de propietario

5% de descuento adicional en enero y febrero para pagos en línea

Estos beneficios premian a quienes pagan temprano y utilizan las plataformas digitales del gobierno. Cumplir en tiempo no solo evita sanciones futuras, sino que representa un ahorro directo para la economía familiar y agiliza todos los procesos administrativos relacionados con el vehículo.