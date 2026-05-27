Querétaro está aplicando esta multa a todos los conductores que circulen muy cerca del auto de adelante

Transitar por las vialidades requiere de total precaución para evitar accidentes de tránsito y costosas infracciones. En Querétaro, las autoridades de vialidad aplican una multa específica a todos los conductores que circulen demasiado pegados al vehículo que se encuentra delante.

Esta medida busca disminuir las colisiones por alcance y obligar a los automovilistas a respetar los lineamientos de seguridad, protegiendo tanto su integridad física como su bolsillo.

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El reglamento de tránsito en Querétaro y la regla de los tres segundos

El marco legal define con precisión los parámetros que debes cumplir al manejar. Conforme al artículo 28, fracción VIII del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, es obligatorio “conservar una distancia mínima de tres segundos respecto al vehículo que le preceda”.

Esta distancia prevista busca garantizar la detención oportuna en caso de que el conductor que circula delante frene intempestivamente, tomando en consideración el límite de velocidad de la vialidad, el estado físico de las vialidades, las condiciones climáticas y las condiciones del propio vehículo.

tránsito Querétaro (Sedema)

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¿De cuánto es la multa por no respetar la distancia de seguridad en Querétaro?

El incumplimiento de esta norma de vialidad puede representar un duro golpe al bolsillo. De acuerdo con las disposiciones del reglamento vigente en Querétaro, la sanción económica por transitar muy cerca de otro coche va desde las 5 hasta las 10 Unidades de Medida y Actualización. Considerando los valores de 2026, esto se traduce en una multa de entre $586.55 y $1,173.10 pesos.

Además del costo económico directo, esta infracción tiene repercusiones en tu historial. La norma de Querétaro también contempla la resta de 1 punto de penalización en la licencia para conducir.

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