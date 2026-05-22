Confirman en Querétaro un cambio radical en el salario y así queda frente al promedio nacional

El salario promedio diario en Querétaro subió durante el último cuatrimestre y se ubicó por encima de la media nacional, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El alza es sostenida: en febrero el promedio subió casi 5%, en marzo la cifra se mantuvo y en abril alcanzó su punto más alto con 718 pesos por jornada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto gana en promedio un trabajador en Querétaro y cómo queda frente al país?

El salario promedio en Querétaro llegó a 718 pesos por jornada en abril de 2026, lo que representa un incremento del 5.4% respecto al cuatrimestre anterior y lo ubica un 8% por encima del promedio nacional. A nivel país, el salario promedio reportado para el cuarto mes del año fue de 664 pesos diarios — 54 pesos menos que en Querétaro.

El avance también es visible en el comparativo histórico: en diciembre de 2025 el salario promedio en el estado era de 681 pesos por jornada. De ese dato al cierre del primer cuatrimestre de 2026, el salario subió 37 pesos.

Según el IMSS, cerca de una cuarta parte de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos, mientras que las mayores concentraciones se dan entre quienes perciben entre tres y cuatro salarios mínimos y entre cuatro y cinco.

Conforme al organismo, el 64% del empleo formal en Querétaro está concentrado por:

Industrias de la transformación

Servicios para empresas, personas y el hogar

Comercio

Querétaro El 64% del empleo formal en el estado se concentra en industrias de la transformación, servicios y comercio. (Getty Images)

¿Cómo se compara el salario en Querétaro con el panorama nacional?

A nivel nacional, el salario real registró un crecimiento anual de 2.3% en abril, aunque con señales de desaceleración.

El Reporte de Empleo de BBVA Research advirtió que “el crecimiento salarial continúa perdiendo dinamismo y acercándose gradualmente a su promedio histórico observado entre 2012 y 2024 (2.0%), lo que sugiere una moderación cada vez más evidente en la capacidad de expansión del ingreso real de los trabajadores”.

El mismo informe señaló que la dinámica del empleo en estados como Querétaro muestra moderación vinculada a las condiciones adversas que enfrenta el sector manufacturero.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.