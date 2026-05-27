Últimos días de vacunación en Edomex: dónde están aplicando dosis y cuándo es la fecha límite

La Semana Nacional de Salud Pública 2026 en el Estado de México avanza hacia su cierre tras un gran número de jornadas de vacunación, acciones comunitarias y actividades de prevención en los 125 municipios de la entidad. Desde su inicio el 23 de mayo, se han aplicado más de 100 mil dosis en unidades médicas y espacios públicos.

La jornada, realizada en coordinación entre el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Salud federal, finalizará sus acciones el próximo 30 de mayo.

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¿Dónde se aplican vacunas en la Semana Nacional de Salud en Edomex?

De acuerdo con autoridades mexiquenses, las vacunas se están aplicando en unidades médicas de las 19 jurisdicciones sanitarias del Estado de México, además de brigadas que recorren escuelas y espacios públicos.

Estas son:

Atlacomulco

Ixtlahuaca

Jilotepec

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Tejupilco

Tenancingo

Valle de Bravo

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán

Naucalpan

Teotihuacan

Tlalnepantla

Zumpango

Amecameca

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Texcoco

💉 La Semana Nacional de Salud Pública 2026 reafirma la importancia de acercar servicios, vacunación en el #EdoMéx.



Este esfuerzo coordinado encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con más de 100 mil dosis disponibles.#TuBienestarEsMiCompromiso #AtizapánDeZaragoza pic.twitter.com/R14GZHqlTC — Roman Cortés (@RomanCortes_Mx) May 27, 2026

¿Qué vacunas están disponibles durante la jornada en Edomex?

Durante la campaña se han aplicado dosis para prevenir enfermedades como:

Sarampión

Hepatitis B

Tétanos

Difteria

Tos ferina

Poliomielitis

Tuberculosis meníngea

¿Qué otras acciones acompañan la Semana Nacional de Salud Pública?

Además de la vacunación, la estrategia incluye actividades de prevención como orientación en nutrición, salud sexual, detección de enfermedades, primeros auxilios y activación física en escuelas del Estado de México.

También participan instituciones como la Secretaría de Educación, el ISSEMYM, la Protectora de Bosques, la Policía Estatal y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, que brindan atención y acompañamiento en territorio.

¿Cómo avanza la Semana Nacional de Vacunación en México?

De acuerdo con instituciones del sector Salud, se reportó la aplicación de 3 millones 778 mil 056 vacunas durante la primera semana de la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

La campaña de inmunización se mantendrá activa durante mayo en diversos estados del país y contempla la aplicación de vacunas del esquema básico y complementario contra enfermedades como sarampión, rubéola, parotiditis, tétanos, neumococo, hepatitis B y Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

La jornada está dirigida a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y grupos considerados de riesgo, con el objetivo de reforzar la cobertura de vacunación en el país.

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