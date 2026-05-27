¡Ofertón! Bodega Aurrera remata un tinaco vertical IUSA Slim de 800 litros con polietileno de alta densidad y pureza garantizada

Un tinaco es una de las inversiones indispensables para el hogar, pues se trata de un sistema de almacenamiento de agua que te permite asegurar el bienestar de tu familia a lo largo del año.

Bodega Aurrera lo sabe y, por eso, pone en oferta un tinaco de 800 litros, ideal para una familia pequeña y espacios reducidos. Te contamos cuánto cuesta un tinaco vertical en CDMX.

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¿Cuánto mide un tinaco de 800 litros?

Bodega Aurrera tiene en oferta un tinaco vertical de 800 litros de la marca IUSA. Se trata de un tinaco fabricado con polietileno de alta densidad y estabilizador UV, es resistente y de larga duración.

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Además, cuenta con impermeabilidad y pureza garantizada, por lo que no deberás preocuparte por la salud de tu familia. El tinaco de 800 litros de IUSA no genera olor ni sabor en el agua y, garantiza, que no permite fugas.

Uno de los beneficios que ofrece un tinaco vertical es que es ideal para departamentos pequeños, una característica que se agradece, sobre todo, en las viviendas de la capital mexicana. El tinaco vertical de 800 litros en oferta mide 1.86 cm de alto y tiene un diámetro de 78 cm. Su peso es de 19.97 kg.

ENLACE de compra.

¿Para cuántas personas alcanza un tinaco de 800 litros?

El tinaco de 800 litros de IUSA es capaz de almacenar agua para 2 o 3 personas durante un par de días. Por esta razón, es ideal para parejas, roomies o una familia pequeña.

Además, por su forma vertical se puede instalar en cualquier espacio como la planta baja del hogar, en cualquier jardín, cochera, patio, terraza o áreas de servicio.

¿Cuánto cuesta un tinaco de 800 litros en Bodega Aurrera?

Bodega Aurrera ofrece una súper oferta imperdible, sobre todo, en temporada de calor. Podrás conseguir el tinaco vertical IUSA Slim de 800 litros, con un descuento de mil pesos: de $4,089 pesos a solo $3,069 pesos.

Además, Bodega Aurrera ofrece hasta 12 meses sin intereses si pagas con tarjetas de crédito. Por lo que solo necesitas $256 pesos al mes para contar con un tinaco vertical de 800 litros IUSA en tu hogar. ¡Aprovecha!

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