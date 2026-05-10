Razones por las que quieres tener un tinaco vertical de 1,100 litros; precio y dónde comprar en la CDMX

¿Te hace falta un tinaco? En la Ciudad de México (CDMX) cada vez se hace más necesario contar con un sistema de almacenamiento de agua que te permita enfrentar los cortes y la baja presión del suministro de agua potable.

Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que en las viviendas capitalinas ahorrar espacio es indispensable; por eso, en esta ocasión te vamos a hablar de cuáles son los beneficios de usar un tinaco vertical de 1,100 litros.

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¿Qué es mejor, tinaco horizontal o vertical?

En las zonas urbanas es común que las personas vivan en departamentos pequeños; por eso, es importante optimizar el espacio. En estos casos, es mucho mejor usar un tinaco vertical que un tinaco horizontal.

Se trata de una solución innovadora que resuelve el problema de las personas que enfrentan la limitación de espacios pequeños. Un tinaco vertical se puede instalar en la planta baja del hogar, en cualquier jardín, cochera, patio, terraza o áreas de servicio.

¿Cuánto miden los tinacos verticales?

Además, los tinacos verticales tienen distintas capacidades ideales para roomies o familias en la capital mexicana; por ejemplo:

Tinaco vertical de 500 litros : Tiene una altura de 1.53 metros y es ideal para abastecer a dos personas.

: Tiene una altura de 1.53 metros y es ideal para abastecer a dos personas. Tinaco vertical de 1,100 litros: Tiene una altura de 1.95 metros y es perfecto para abastecer a una familia de 5 personas.

¿Cuánto cuesta un tinaco vertical en México?

Un tinaco es una de las formas más eficaces de almacenar agua, lo que regala una mejor calidad de vida a tu familia. Existen muchas opciones para comprar un tinaco vertical en la CDMX a precios muy económicos.

Rotoplas

Tinaco vertical de 500 litros con 4 accesorios: $3,022 pesos

Tinaco Vertical de 1100 litros con 2 accesorios: $3,563 pesos

Tinaco vertical de 1100 litros con 4 accesorios : $4,102 pesos

: $4,102 pesos Tinaco vertical de 1100 litros con bomba inteligente: $7,078 pesos

Home Depot

Tinaco vertical de 500 litros Rotoplas: $2,399 pesos

Walmart

Tinaco tricapa IUSA 1,100 litros: $3,999 pesos.

Tinaco IUSA Slim 1,100 litros: $3,999 pesos.

Contar con un tinaco en casa es indispensable sobre todo durante la temporada de calor extremo. Verifica precios y compara calidades para que realices una inversión inteligente.

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