¡Regresan tinacos GRATIS! Requisitos, fecha límite y cómo hacer el registro en marzo

¿Necesitas un tinaco en casa? No dejes pasar la oportunidad porque ya está de regreso el programa de tinacos gratis en varias entidades de la República mexicana. Durante el mes de marzo se abre el registro para las personas interesadas en obtener este apoyo gratuito.

Si estás interesado, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos quiénes son las personas que pueden acceder a este beneficio, cuáles son los requisitos y el paso a paso para el registro.

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¿Quiénes pueden obtener tinacos gratis en Tabasco? Requisitos

La entrega de un tinaco 2026 es un programa de apoyo social del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que está dirigido a mujeres y hombres mayores de 18 años que vivan en localidades prioritarias y que estén en condición de vulnerabilidad económica.

El apoyo consiste en un tinaco con capacidad de 1,100 litros.

Requisitos para obtener un tinaco gratis en Tabasco

Solicitud de apoyo dirigida a la Presidencia Municipal , con número telefónico, domicilio y motivo de la petición

, con número telefónico, domicilio y motivo de la petición Ser mayor de 18 años

Copia de identificación oficial vigente

CURP vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses , o constancia de residencia en el Municipio de Centro

, o constancia de residencia en el Municipio de Centro No recibir ningún tipo de ayuda social

¿Cómo hacer el registro para tener un tinaco gratis 2026 en Tabasco?

De acuerdo con la convocatoria, la recepción de documentos será en las oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana, ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja. La atención en ventanilla será de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Puedes checar la convocatoria completa en este ENLACE.

Fechas de registro: Del 17 de marzo al 7 de abril de 2026.

¿Cómo obtener un tinaco en el estado de México?

En esta temporada de calor, otra de las entidades que ofrece tinacos gratis es el Edomex, específicamente, el municipio de Metepec. De acuerdo con lo informado por el alcalde Fernando Flores, se tiene planeada la entrega de 2,000 tinacos gratuitos a familias de sectores prioritarios.

Requisitos para obtener un tinaco gratis 2026 en el Edomex

De acuerdo con el presidente municipal de Metepec, las personas interesadas deberán de comunicarse al *7311, donde recibirán información sobre los requisitos y procesos para obtener este apoyo.

El registro de ciudadanos interesados en obtener un tinaco totalmente gratis en el Edomex comenzará a partir del 23 de marzo.