Confirmado en Guanajuato: preparan cierres en la carretera 45 Irapuato-León por obras que durarán hasta 8 meses

Los automovilistas que utilizan con frecuencia la carretera federal 45, entre Irapuato y León, deberán tomar precauciones durante los próximos seis a ocho meses. Y es que de acuerdo con autoridades estatales, en ese corredor comenzarán trabajos de rehabilitación que modificarán la circulación y podrían provocar demoras en uno de los trayectos con mayor flujo vehicular del Guanajuato.

Las afectaciones no implicarán el cierre completo de la vialidad, pero sí habrá reducciones de carriles conforme avance la obra. De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

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¿Por qué habrá cierres en la carretera 45 Irapuato-León?

Según información brindada al medio AM, la SICT afirmó que la intervención contempla el reencarpetamiento integral del tramo que conecta Irapuato con León en ambos sentidos de circulación. El proyecto fue adjudicado a la empresa VISE mediante un contrato cercano a los 250 millones de pesos.

Las primeras actividades estarán enfocadas en trabajos técnicos y de preparación del terreno antes de iniciar la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Una vez que esa etapa concluya, comenzarán las restricciones a la circulación, aunque estas se aplicarán de forma gradual conforme avancen los frentes de obra.

De acuerdo con la delegada de la SICT en Guanajuato, la rehabilitación abarcará alrededor de 44 kilómetros por sentido, lo que representa la renovación de los seis carriles que conforman este importante corredor carretero.

Soluciones ecológicas para la carretera Irapuato-León. La nueva carpeta asfáltica incluirá caucho obtenido de llantas recicladas. (Pexels)

¿Habrá cierre total de la carretera?

Hasta ahora, las autoridades federales han precisado que la circulación no será suspendida por completo. Las afectaciones consistirán en cierres parciales de carriles, mientras los trabajos avanzan en distintos puntos del trayecto.

Esto significa que los automovilistas podrán seguir utilizando la carretera, aunque deberán prever tiempos de traslado mayores debido a las reducciones de carriles y al posible incremento en la carga vehicular, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Según explicó la SICT, una de las razones por las que las obras se realizarán principalmente durante el día es que el material que será colocado requiere determinadas condiciones de temperatura para garantizar su correcta aplicación. Además, la temporada de lluvias dificulta la ejecución de estas labores durante la noche.

¿Qué tendrá de diferente la rehabilitación?

Además de renovar una de las carreteras más transitadas de Guanajuato, el proyecto incorpora algunas características que lo distinguen de los trabajos de mantenimiento habituales.

Entre los aspectos más relevantes destacan:

La rehabilitación abarcará cerca de 44 kilómetros por cada sentido de circulación.

Se renovarán los seis carriles del tramo Irapuato-León.

del tramo Irapuato-León. La nueva carpeta asfáltica incluirá caucho obtenido de llantas recicladas, una tecnología que busca aumentar la durabilidad del pavimento.

Se aprovechará el equivalente a más de 370 mil neumáticos fuera de uso durante la elaboración del material.

¿Qué deben tomar en cuenta los automovilistas?

La carretera federal 45 es uno de los principales corredores de comunicación de Guanajuato y conecta zonas industriales, comerciales y de transporte de carga. De acuerdo con datos de la SICT, por esta vía circulan alrededor de 40 mil vehículos al día, por lo que cualquier reducción de carriles podría traducirse en mayores tiempos de traslado.

Si tienes previsto circular por esta carretera durante los próximos meses, conviene considerar las siguientes recomendaciones:

Salir con mayor anticipación , especialmente en horas de mayor afluencia.

, especialmente en horas de mayor afluencia. Mantenerse atento a los cierres parciales que se implementen conforme avance la obra.

que se implementen conforme avance la obra. Buscar rutas alternas , cuando el destino y el tiempo lo permitan.

, cuando el destino y el tiempo lo permitan. Respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal que participe en los trabajos.

La SICT adelantó que las restricciones cambiarán conforme avance la rehabilitación, por lo que las afectaciones no permanecerán en un mismo punto durante todo el proyecto.

La rehabilitación del tramo Irapuato-León forma parte del programa de conservación de carreteras federales que la SICT ejecutará este año en Guanajuato, para el que se anunció una inversión superior a 1,200 millones de pesos destinada a mejorar distintos corredores estratégicos de la entidad.

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