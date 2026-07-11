Pánico en Canadá: Tiroteo en Festival de Salsa de Toronto deja muertos y heridos

Un tiroteo durante el festival Salsa on St. Clair, en Midtown Toronto, dejó dos muertos y al menos seis heridos, desatando pánico entre los asistentes.

Lo que era una noche de música y celebración en Toronto se convirtió en una auténtica tragedia luego del ataque en el Festival de Salsa en Toronto, mismo que generó una estampida, mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar

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¿Qué pasó en el tiroteo del Festival de Salsa de Toronto?

En un comunicado oficial, la Policía de Toronto confirmó que el área fue acordonada inmediatamente después del ataque y que los agentes localizaron a varias personas con heridas de bala.

Las autoridades precisaron que dos víctimas fueron declaradas muertas en el sitio, mientras que al menos seis personas resultaron heridas y recibieron atención médica. Hasta el momento, los presuntos responsables continúan prófugos, por lo que se mantiene un intenso y robusto operativo de búsqueda.

🚨 #AlertaADN



👮‍♂️🚔 Se registró un tiroteo en el Festival Salsa, en Toronto, Canadá, lo que dejó dos personas muertas y al menos seis lesionadas

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¿Dónde fue el ataque en el festival latino en Toronto?

El tiroteo tuvo lugar en Midtown Toronto durante el festival Salsa on St. Clair, un festival latino anual, según CTV News. Las autoridades instaron al público a evitar la zona y seguir las indicaciones de la policía mientras continuaban la investigación y la respuesta.

CURRENT INFO:

-Police have secured the scene

-Five people have been located with gunshot wounds. Tragically, two victims have been pronounced deceased

-A large police presence remains in the area as officers continue their investigation

-Please continue to avoid the area and… — Toronto Police Operations (@TPSOperations) July 12, 2026

Hasta el momento del cierre de esta nota, un portavoz de la policía de Toronto se negó a proporcionar detalles adicionales más allá de la información publicada en la cuenta oficial del departamento en “X”.

La corporación señaló que se proporcionarían actualizaciones a medida que se dispusiera de más información. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre el sospechoso, el móvil del crimen ni las detenciones.

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