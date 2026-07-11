Horror en Michoacán: comando armado irrumpe en velorio, dejan varios muertos, entre ellos un menor en Tzinzimeo

Un velorio en Tzinzimeo se convirtió en tragedia cuando un comando armado irrumpió y abrió fuego contra los asistentes, esto en la comunidad del municipio de Álvaro Obregón, en el estado de Michoacán. El saldo preliminar es de tres personas muertas, cuatro más lesionadas, entre ellas una niña de 7 años.

De acuerdo a información confirmada por las autoridades policiales y de emergencia, el ataque aramado en Michoacán sucedió durante la mañana de hoy sobre la calle Miguel Hidalgo, esquina con José María Morelos, en donde familiares y vecinos se encontraban reunidos para despedir a un ser querido.

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La SSP Michoacán (@SSeguridad_Mich) reporta al menos tres muertos y cuatro heridos por un ataque armado ocurrido durante un velorio en el municipio de Álvaro Obregón https://t.co/ImMVBywF27 pic.twitter.com/j1P6zZFTFJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 11, 2026

¿Qué pasó en el ataque en Tzinzimeo?

¡Violencia en velorio! Conforme a testimonios recabados por las autoridades locales, los agresores llegaron al lugar y dispararon contra varias personas antes de huir. Después de las llamadas al número de emergencias, elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio.

Conforme a testimonios recabados por las medios locales, los agresores llegaron al lugar y dispararon contra varias personas antes de huir.





Víctimas y heridos tras ataque armado en velorio de Tzinzimeo





A su llegada, los rescatistas confirmaron la muerte de Cristopher Cairo, de 12 años, Diego Enrique, de 25 años, y Raúl S., de 75 años. Además, cuatro personas resultaron heridas, incluida una menor de edad que fue trasladada a un hospital especializado para recibir atención médica de urgencia.

Identidades de los fallecidos

Cristopher Cairo, de 12 años de edad.

Diego Enrique, de 25 años de edad.

Raúl S., de 75 años.

Nombres de los heridos

Alexia, de 7 años.

María de los Ángeles, de 45 años.

María del Rosario, de 50 años.

Javier, de 56 años de edad.

🚨🚔 S1C4RI0S llegan a un funeral, M4T4N a 3 personas, una de ellas siendo menor de edad y dejan heridas a otras 4 en Tzinzimeo



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FGE Michoacán investiga ataque en Tzinzimeo

La Fiscalía General del Estado (FGE) Michoacán inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, mientras que personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) efectuó el levantamiento de evidencias y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado acerca de personas detenidas ni han determinado oficialmente el móvil de la agresión.

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