Declaran culpable a Marlon “N” por el feminicidio de Montserrat Bendimes; su sentencia se conocerá el 16 de julio

Después de más de cinco años de lucha en un caso que generó una enorme indignación en Veracruz y en todo el país, un juez de control declaró culpable a Marlon “N” por el delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes, joven que falleció tras ser brutalmente golpeada en abril de 2021 en el municipio de Boca del Río.

La resolución fue emitida durante la audiencia correspondiente al juicio oral 14/2026, luego de que el órgano jurisdiccional analizara y desahogara las pruebas presentadas por las partes.

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¿Qué pasó en el caso Montserrat Bendimes?

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos sucedieron durante la jornada del 17 de abril de 2021, en la colonia Casas Tamsa, donde Marlon “N”, entonces pareja de Montserrat, la agredió físicamente, provocándole lesiones de gravedad que días después derivaron en su muerte.

Desde el inicio de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Veracruz identificó a Marlon “N” como el presunto responsable; sin embargo, el acusado logró escapar y permaneció prófugo durante más de un año.

Fue hasta junio de 2022 cuando fue localizado y detenido en Mérida, Yucatán, para posteriormente ser trasladado a Veracruz, en donde se ha realizado el proceso penal.

El juez determinó la responsabilidad penal de Marlon “N”, pero será el próximo 16 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá el número de años que deberá permanecer tras las rejas.

Durante este caso, proceso también trascendió que los padres del ahora sentenciado fueron investigados por presuntamente ayudarlo a escapar luego de la agresión; ambos fueron detenidos, aunque posteriormente recuperaron su libertad.

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⚖️ Después de más de 5 años, la justicia llegó para Montserrat Bendimes Roldán. Un juez en Veracruz declaró culpable de feminicidio a Marlon "N" por el asesinato de su expareja



🐾 Fue detenido León "N", señalado por presunta crueldad animal en… pic.twitter.com/pbhAbDmz5z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 11, 2026

El feminicidio de Montserrat Bendimes marcó un precedente en Veracruz, impulsando reformas legales para endurecer las sanciones contra quienes ayuden a ocultar o facilitar la fuga de personas acusadas de cometer delitos.

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