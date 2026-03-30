¡Aprovecha! Dan tinacos GRATIS desde hoy: requisitos y registro este 30 de marzo

¡No te quedes sin el tuyo! Si estás necesitando un tinaco para tu casa, esta es tu oportunidad de participar en la convocatoria “Entrega de Tinacos 2026” que lanzó el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos, donde estarán otorgando tinacos gratis a las familias que lo necesiten.

El ayuntamiento anunció que, a partir de este 30 de marzo, inició el registro para los ciudadanos interesados en obtener este beneficio. Para que no pierdas esta oportunidad, en adn Noticias, te contamos cuáles son los requisitos y el proceso para conseguir el apoyo.

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Tinacos GRATIS HOY: así puedes registrarte y no quedarte sin el tuyo

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Cuernavaca invitó a las familias a participar en una convocatoria del programa “Entrega de Tinacos 2026” para obtener el apoyo gratuito que les permita contar con agua, sobre todo, en los próximos meses en los que los ríos, lagos y acuíferos alcanzan sus niveles mínimos de agua debido a la escasez de lluvias y altas temperaturas.

De acuerdo con lo informado por el Ayuntamiento, las fechas clave que debes tener en cuenta si quieres hacer tu registro para obtener un tinaco gratis tinaco gratis en Cuernavaca son las siguientes:

El registro para la “Entrega de Tinacos 2026” estará abierto a partir del lunes 30 de marzo al martes 7 de abril.

OJO: El apoyo para las familias de Cuernavaca consiste en un tinaco de 1,100 litros.

#ATENCION📣 El Ayuntamiento lanza la convocatoria para recibir un tinaco GRATIS de 1,100 litros, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad🚰💧🏡



Consulta la convocatoria completa y reúne tus documentos, entra a: https://t.co/9r2kw2dQQt



#PorLaCiudadQueMerecemos pic.twitter.com/AwnRuSJpLC — Municipio Cuernavaca (@CuernavacaGob) March 27, 2026

Requisitos para obtener un tinaco gratis en Cuernavaca

El Ayuntamiento de Cuernavaca puso en marcha este programa de apoyo a las familias que más lo requieren, antes de que comience la temporada de estiaje. Por eso, es importante que si estás interesado en contar con un tinaco revises antes que cumples con los requistos planteados por el programa municipal:

Familias en situación de vulnerabilidad y rezago social

Familias que padecen estrés hídrico por carecer de espacios para almacenar agua potable

Presentar formato único de solicitud

Identificación oficial con fotografía vigente y domicilio en Cuernavaca

Tres fotografías de la vivienda que evidencian la necesidad de recibir el apoyo

que evidencian la necesidad de recibir el apoyo Escrito en el que manifieste, no ser beneficiario de otro programa gubernamental

No contar con tinaco ni cisterna

Recibo de pago de agua no mayor a tres meses y estar al corriente en el pago del servicio

no mayor a tres meses y estar al corriente en el pago del servicio No haber sido beneficiario de este programa anteriormente

Pasos y fechas clave para obtener un tinaco gratis en Cuernavaca

Del 30 de marzo al 7 de abril: Acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social con originales y copias, de 9:00 am a 3:00 pm.

Acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social con originales y copias, de 9:00 am a 3:00 pm. Del 10 al 13 de abril: La Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, turnará el listado de solicitudes recibidas a la Dirección Comercial del SAPAC.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, turnará el listado de solicitudes recibidas a la Dirección Comercial del SAPAC. El 20 de abril : Se publicarán los folios de los beneficiarios en la página

: Se publicarán los folios de los beneficiarios en la página Desde el 25 de abril: Se realizará la entrega de tinacos gratis

OJO: Si eres beneficiario deberás acudir puntualmente al lugar, día y hora que te indique la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social. Asimismo, deberás de instalar el tinaco en la vivienda para la que lo solicitaste, lo antes posible.