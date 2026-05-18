Tinacos de 1,100 litros gratis en Querétaro: Requisitos y fechas clave para obtener el tuyo

Contar con un tinaco en casa puede ser una de las mejores opciones para almacenar agua; por eso, durante la temporada de calor, el municipio de Corregidora, en Querétaro, abre la convocatoria para obtener un tinaco de 1,100 litros totalmente gratis.

De acuerdo con las autoridades municipales, el programa “Tinacos por tu Vivienda” contempla la entrega de tinacos con capacidad ideal para abastecer a una familia, por lo que se espera una alta demanda en los próximos días.

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Requisitos para conseguir un tinaco gratis en Querétaro

Las personas interesadas en obtener un tinaco de agua deberán cumplir con algunos requisitos básicos para realizar el registro en Corregidora.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

INE vigente con domicilio en Corregidora

Comprobante de domicilio reciente (luz o agua)

Correo electrónico

Carta compromiso y de agradecimiento firmada por el beneficiario (Descargar del Sistema Digital)

Conoce aquí los requisitos para inscribirte al programa “Tinacos por tu vivienda a paso firme”.



Queremos apoyar a más familias para que cuenten con un mejor almacenamiento de agua en sus hogares.#APasoFirme pic.twitter.com/m2IkOhuyRb — Municipio de Corregidora (@MpioCorregidora) May 18, 2026

Las autoridades municipales señalan que el tinaco se entregará por una única ocasión.

Fechas clave del registro de tinacos gratis en Corregidora

El registro para acceder al programa de tinaco gratis en Corregidora se realiza en línea: identificate.corregidora.gob.mx en el apartado Por tu vivienda a paso firme - Apoyo Tinaco 2026.

Llena la información solicitada

Completa el proceso de trámite

Las fechas clave del proceso son las siguientes:

Trámite en línea: 18 de mayo de 2026

Validación: 18 de mayo del 2026 hasta cumplir con el número de beneficiarios previstos

Entrega: Una vez terminada la etapa de validación se entregarán los tinacos

Debido a la demanda, se recomienda acudir temprano y mantenerse pendiente de los canales oficiales del municipio para conocer sedes y horarios exactos.

¿Cuánto cuesta un tinaco rotoplas de 1100 litros?

Actualmente, el precio de un tinaco rotoplas 1100 litros puede variar dependiendo del distribuidor y la temporada. En México, el costo promedio ronda entre los $2,800 y hasta más de $4,000 pesos. En Home Depot los encuentras en los siguientes precios:

Tinaco Plus Rotoplas de 1,100 litros : $3,099 pesos

: $3,099 pesos Tinaco Rotoplas 1,500 litros equipado: $4,099 pesos

El precio también cambia según las características del producto, como:

Sistema antibacterial

Número de capas

Accesorios incluidos

Tipo de instalación

Por ello, el programa de tinacos gratis representa un apoyo importante para familias que buscan ahorrar y garantizar almacenamiento de agua en casa durante la temporada de calor.

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