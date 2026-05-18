Tinacos de 1,100 litros gratis en Querétaro: Requisitos y fechas clave para obtener el tuyo

Contar con un tinaco en casa puede ser una de las mejores opciones para almacenar agua; por eso, durante la temporada de calor, el municipio de Corregidora, en Querétaro, abre la convocatoria para obtener un tinaco de 1,100 litros totalmente gratis.
De acuerdo con las autoridades municipales, el programa “Tinacos por tu Vivienda” contempla la entrega de tinacos con capacidad ideal para abastecer a una familia, por lo que se espera una alta demanda en los próximos días.
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Requisitos para conseguir un tinaco gratis en Querétaro
Las personas interesadas en obtener un tinaco de agua deberán cumplir con algunos requisitos básicos para realizar el registro en Corregidora.
Entre los documentos solicitados se encuentran:
- INE vigente con domicilio en Corregidora
- Comprobante de domicilio reciente (luz o agua)
- Correo electrónico
- Carta compromiso y de agradecimiento firmada por el beneficiario (Descargar del Sistema Digital)
Las autoridades municipales señalan que el tinaco se entregará por una única ocasión.
Fechas clave del registro de tinacos gratis en Corregidora
El registro para acceder al programa de tinaco gratis en Corregidora se realiza en línea: identificate.corregidora.gob.mx en el apartado Por tu vivienda a paso firme - Apoyo Tinaco 2026.
- Llena la información solicitada
- Completa el proceso de trámite
Las fechas clave del proceso son las siguientes:
- Trámite en línea: 18 de mayo de 2026
- Validación: 18 de mayo del 2026 hasta cumplir con el número de beneficiarios previstos
- Entrega: Una vez terminada la etapa de validación se entregarán los tinacos
Debido a la demanda, se recomienda acudir temprano y mantenerse pendiente de los canales oficiales del municipio para conocer sedes y horarios exactos.
¿Cuánto cuesta un tinaco rotoplas de 1100 litros?
Actualmente, el precio de un tinaco rotoplas 1100 litros puede variar dependiendo del distribuidor y la temporada. En México, el costo promedio ronda entre los $2,800 y hasta más de $4,000 pesos. En Home Depot los encuentras en los siguientes precios:
- Tinaco Plus Rotoplas de 1,100 litros: $3,099 pesos
- Tinaco Rotoplas 1,500 litros equipado: $4,099 pesos
El precio también cambia según las características del producto, como:
- Sistema antibacterial
- Número de capas
- Accesorios incluidos
- Tipo de instalación
Por ello, el programa de tinacos gratis representa un apoyo importante para familias que buscan ahorrar y garantizar almacenamiento de agua en casa durante la temporada de calor.
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