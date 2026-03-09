Es oficial: Chedraui abrirá 9 sucursales nuevas y 130 tiendas Supercito en México en 2026

Para todos aquellos clientes habituales del grupo minorista Chedraui, la compañía confirmó que continuará ampliando su presencia en México con nuevas tiendas. La cadena de supermercados presentó su plan de expansión para este año, el cual incluye aperturas en distintos formatos comerciales.

De acuerdo con la guía de resultados presentada por la empresa, el plan contempla la apertura de 9 nuevas sucursales Chedraui en el país, además de una fuerte apuesta por su formato de tiendas de proximidad Supercito, con 130 nuevas unidades proyectadas para el mercado mexicano.

Chedraui planea abrir 147 tiendas en México durante 2026

Según el plan de expansión orgánica de la empresa, el crecimiento de Chedraui se concentrará principalmente en el mercado mexicano, donde abrirá un total de 147 nuevas tiendas en distintos formatos.

El plan contempla:

9 tiendas Chedraui

7 tiendas Super Chedraui

130 tiendas Supercito

1 tienda Arteli

Además, la compañía abrirá cinco nuevas tiendas en Estados Unidos, incluyendo cuatro bajo la marca El Super y una más de la cadena Fiesta.

Con esta expansión, la empresa espera incrementar su superficie de venta en México en 5.7%, mientras que en Estados Unidos el crecimiento proyectado es de 1.6%. A nivel consolidado, el piso de venta de la compañía crecería aproximadamente 4.3% durante 2026.

La empresa también pretende expandirse en Estados Unidos con 5 tiendas. |Imagen Ilustrativa

Supercito, el formato que más crecerá en México

Uno de los puntos más destacados del plan de expansión es el crecimiento del formato Supercito, una tienda de proximidad enfocada en ofrecer productos básicos y de consumo diario en zonas urbanas.

Este modelo ha tomado relevancia dentro de la estrategia comercial de la empresa, ya que permite llegar a zonas donde las tiendas de gran tamaño no siempre son viables. Con 130 nuevas aperturas previstas para 2026, Supercito será el formato con mayor crecimiento dentro del grupo.

Chedraui prevé estabilidad económica en 2026

En su reporte, la empresa también señaló que su escenario para 2026 considera un entorno económico similar al observado en 2025 en México. La compañía indicó que continuará aplicando su plan interno de eficiencia operativa para mitigar presiones en los gastos derivados del incremento en costos laborales.

En cuanto a Estados Unidos, el grupo prevé que políticas migratorias más estrictas podrían afectar el desempeño de las ventas en la primera mitad del año, aunque espera mayor estabilidad hacia el segundo semestre.

La empresa también anticipa que la apertura de su centro de distribución en Rancho Cucamonga y el control de gastos operativos contribuirán a mejorar sus márgenes durante el próximo ejercicio fiscal.

