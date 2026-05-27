Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan y este miércoles 27 de mayo paralizan la circulación en puntos estratégicos de Oaxaca y la Ciudad de México (CDMX), tras el comienzo adelantado del paro nacional.

¿En qué partes de Oaxaca hay bloqueos?

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca alerta de bloqueos en diversos puntos de la entidad, entre ellos:

Salida al Istmo por parte de la región de Sierra e Istmo

Salida a la Costa por parte de la región de la Costa y sectores de Valles Centrales

Salida a México por parte de la región de Cañada , Mixteca y Sector Etla de Valles Centrales

, Salida a Tuxtepec por la región de Tuxtepec y Sector Estatales de Valles Centrales

Salida a Zaachila por parte del Sector Periferia y Ciudad de la región de Valles Centrales

🚨#AlertaADN



La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (@GobOax) alerta de bloqueos en distintos puntos del estado, por parte de integrantes de la CNTE pic.twitter.com/j0Or82gHKE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 27, 2026

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¿Hay bloqueos en Zona Metropolitana de Oaxaca?

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia de Oaxaca (C5i) señaló que la Sección 22 de la CNTE realiza bloqueos en la Zona Metropolitana, por lo que no hay paso en los siguientes puntos:

Crucero de Huayápam, en dirección a San Juan Bautista Tuxtepec

Crucero de la “Y”

Monumento a Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán

Puente CAPUFE bloqueo intermitente, sobre la carretera 190 con sentido a la Villa de Etla

Caseta de Huitzo bloqueado ambos carriles

#Precaución



📹 A través del sistema de videovigilancia se registra concentración de personas en distintos puntos de la Zona Metropolitana, mismas que realizan bloqueos:



📍 Crucero de Huayápam, en dirección a San Juan Bautista Tuxtepec

📍 Crucero de la “Y”

📍 Monumento a Juárez,… pic.twitter.com/35Uq9ZKMr6 — C5i Oaxaca (@C5i_Oaxaca) May 27, 2026

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