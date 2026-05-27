Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan y este miércoles 27 de mayo paralizan la circulación en puntos estratégicos de Oaxaca y la Ciudad de México (CDMX), tras el comienzo adelantado del paro nacional.
¿En qué partes de Oaxaca hay bloqueos?
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca alerta de bloqueos en diversos puntos de la entidad, entre ellos:
- Salida al Istmo por parte de la región de Sierra e Istmo
- Salida a la Costa por parte de la región de la Costa y sectores de Valles Centrales
- Salida a México por parte de la región de Cañada, Mixteca y Sector Etla de Valles Centrales
- Salida a Tuxtepec por la región de Tuxtepec y Sector Estatales de Valles Centrales
- Salida a Zaachila por parte del Sector Periferia y Ciudad de la región de Valles Centrales
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¿Hay bloqueos en Zona Metropolitana de Oaxaca?
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia de Oaxaca (C5i) señaló que la Sección 22 de la CNTE realiza bloqueos en la Zona Metropolitana, por lo que no hay paso en los siguientes puntos:
- Crucero de Huayápam, en dirección a San Juan Bautista Tuxtepec
- Crucero de la “Y”
- Monumento a Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán
- Puente CAPUFE bloqueo intermitente, sobre la carretera 190 con sentido a la Villa de Etla
- Caseta de Huitzo bloqueado ambos carriles
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