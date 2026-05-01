Ni Querétaro ni Nuevo León: este estado de México albergará la planta de metanol más grande del mundo en su tipo

La ciudad de Topolobampo, Sinaloa, se prepara para convertirse en uno de los polos más importantes de la industria química en México.

Y es que gracias a una inversión millonaria impulsada por Transition Industries, se ha iniciado con la construcción de la planta de metanol de ultra bajo carbono más grande del mundo, un proyecto que busca colocar al país en el mapa global de energías más limpias.

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¿Por qué esta planta será la más grande del mundo?

El complejo, conocido como Pacífico Mexinol, tendrá una capacidad de producción superior a los 2 millones de toneladas anuales, lo que lo posiciona como el más grande a nivel global en su tipo.

De ese total, se contempla la producción de 1.8 millones de toneladas de metanol azul y 350 mil de metanol verde, consolidando su enfoque hacia combustibles y procesos industriales con menor impacto ambiental.

Tanto en su versión azul como verde, el metanol es un insumo clave en múltiples industrias, ya que se utiliza para fabricar combustibles más limpios, plásticos, pinturas, solventes y otros productos de uso cotidiano. En el caso del metanol azul, se produce a partir de gas natural, pero con captura de carbono para reducir emisiones, mientras que el metanol verde se obtiene con energías renovables, lo que lo hace aún más sustentable.

Ambos son vistos como alternativas para descarbonizar sectores como el transporte marítimo, la industria química y la generación de energía, por lo que una planta de este tipo puede impulsar procesos más limpios y competitivos en distintas cadenas productivas.

¿Qué significa que sea de “ultra bajo carbono”?

La planta de Topolobampo operará bajo un modelo de emisiones casi nulas, mediante tecnologías como captura de carbono, uso de energías limpias e hidrógeno verde.

Además, incorporará el uso de agua residual tratada y diversas medidas para reducir su impacto ambiental, lo que refuerza su perfil como una instalación alineada con estándares internacionales de sostenibilidad.

¿Cuánto se invertirá y cuándo estará lista?

El proyecto contempla una inversión superior a los 3,300 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía, lo que lo convierte en una de las apuestas industriales más relevantes en México.

Su fase inicial arrancó en abril y se prevé que entre en operación hacia el inicio de la próxima década, una vez concluidas las etapas de construcción.

¿Qué impacto tendrá en la economía y el empleo?

Durante su desarrollo, se generarán alrededor de 6 mil empleos, además de más de 400 puestos permanentes cuando la planta entre en operación.

A pesar del respaldo institucional, el proyecto ha generado inquietudes en algunas comunidades por su posible impacto ambiental y social.

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