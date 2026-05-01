Es oficial en Guanajuato: aprueban reformas que impactan en las comunidades migrantes del estado

Con la intención de reconocer a la comunidad migrante de Guanajuato, el Congreso estatal aprobó cambios a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano. La medida pone sobre la mesa un nuevo enfoque para visibilizar a quienes han salido del estado o mantienen vínculos con él desde el extranjero.

Estas modificaciones incluyen nuevos reconocimientos dentro del esquema estatal de premios, así como ajustes en categorías ya existentes.

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¿Qué cambia con el nuevo Premio Estatal a la Comunidad Migrante?

De acuerdo con la reforma, el Congreso del Estado incorporó el Premio Estatal a la Comunidad Migrante como una forma de destacar la contribución social, cultural y económica de guanajuatenses tanto dentro como fuera del país.

La modificación forma parte de la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano, lo que significa que este galardón se integrará al sistema oficial de reconocimientos que ya existen en el estado. La propuesta se llevó a cabo en 2025.

Las y los migrantes son ejemplo de trabajo arduo y esperanza para Guanajuato.@yeseniarojasgto propuso la creación del “Premio Estatal a la Comunidad Migrante” para reconocer su esfuerzo y el impacto que tienen en sus comunidades de origen. pic.twitter.com/YcZErWuRhy — Grupo Parlamentario del PAN (@DiputadosPANGto) June 6, 2025

¿Qué incluye la nueva categoría para mujeres migrantes?

Además del nuevo premio, se aprobó que el Premio Estatal a la Mujer “Emma Godoy Lobato” contemple una categoría dirigida a mujeres migrantes. Esta adición busca reconocer las condiciones particulares que enfrentan, así como su papel dentro de sus comunidades.

Durante la discusión, la diputada Yesenia Rojas Cervantes, quien votó a favor del dictamen, señaló la importancia de visibilizar estas experiencias, especialmente en contextos donde muchas de estas historias no suelen ser reconocidas.

Según Rojas, ambas propuestas buscan acercar a la comunidad migrante con la sociedad y las instituciones, generar vínculos donde antes había distancia y reconocer a quienes, incluso desde el extranjero, siguen aportando al desarrollo de Guanajuato.

¿Por qué se impulsaron estas reformas en Guanajuato?

La reforma plantea la añadidura de estos reconocimientos como una forma de integrar a la comunidad migrante en la vida pública y social de Guanajuato.

Con esta aprobación, el Congreso del Estado suma un nuevo mecanismo de reconocimiento que pone en el centro a una población clave para la entidad, tanto por su impacto económico como por su presencia cultural y comunitaria.

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