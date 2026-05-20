Crisis hídrica en Guanajuato: presentan iniciativa que impactaría en el suministro del agua en los municipios más afectados

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso de Guanajuato analizó una iniciativa de reforma al Código Territorial del estado que busca establecer disposiciones para la prestación del servicio público de agua sin discriminación y en condiciones de plena igualdad, especialmente en situaciones de escasez.

El debate puso sobre la mesa uno de los problemas más urgentes de la entidad: la gestión de un recurso cada vez más escaso y complejo de extraer.

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¿Por qué es crítica la situación del agua en Guanajuato?

En Guanajuato, los pozos requieren perforaciones de hasta 300 metros de profundidad, lo que implica riesgos de contaminación y altos costos de operación, advirtió la diputada Angélica Casillas Martínez. Además, la legisladora señaló que la gestión del agua debe basarse en criterios técnicos e hidrológicos, no en decisiones políticas, y que es urgente fortalecer a los organismos operadores con foco en:

Cultura del agua

Tratamiento de aguas residuales

Tecnificación del riego

Por su parte, el legislador David Martínez Mendizábal subrayó que el acceso al agua es un derecho humano que debe ser el eje de cualquier política pública, y que el Código Territorial de Guanajuato debe incorporarlo de forma explícita para fortalecer la justicia social.

¿Qué propone la reforma y cuáles son los puntos de debate?

Los asistentes coincidieron en que cualquier solución legislativa debe adaptarse a las realidades de cada uno de los 46 municipios de Guanajuato, que enfrentan contextos geográficos y ambientales muy distintos. Entre los puntos centrales del debate:

Respetar la autonomía municipal

Solicitar el pronunciamiento de todos los ayuntamientos antes de dictaminar

Incorporar explícitamente el derecho humano al agua en el ordenamiento

Implementar mecanismos como los tandeos para limitar la dispersión del recurso

La congresista Luz Itzel Mendo González advirtió que la reforma debe ser jurídicamente sólida, evitar invadir competencias federales y ser lo suficientemente flexible para que cada municipio pueda atender el acceso al agua conforme a sus capacidades.

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