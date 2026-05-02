La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este domingo 3 de mayo de 2026 habrá un corte de luz debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura.

El objetivo es garantizar la estabilidad del servicio durante la temporada de altas temperaturas.

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CFE: ¿Dónde hay corte de luz hoy?

El corte de luz masivo está previsto este domingo 3 de mayo en cinco municipios de Durango. Las cuadrillas laborarán en un horario de 7:00 a 8:00 horas, por lo que la interrupción del suministro de energía eléctrica tendrá una duración de 1 hora.

Los municipios afectados son:

El Oro

San Bernardo

Indé

Hidalgo

Ocampo

CFE: ¿Qué colonias de Durango sufrirán un corte de luz hoy?

En lo referente al municipio de San Bernardo, entre las comunidades impactadas están San Bernardo, Sardinas, 5 de Julio, Hacienda Providencia, Flores Magón, San José de Sextín, San José del Tule, San Simón, 20 de Abril, Charco Azul, Ejido Amador, La Rodada, Pueblo Nuevo, San Juan de Heredia, La Parrita, Los Lobos, El Alférez, Guadalupe Páez y La Granja.

En Indé se afectará la cabecera municipal Indé, Potrero del Llano, La Pastoría, Puerta de Cabrera, San José del Nopal, El Palmito, La Victoria, Las Delicias, Buenos Aires, La Tijera, Ignacio Allende, Los Allende, San Antonio, San José de los Picachos, San José del Barranco, Zarqueños, El Pájaro, San José del Prado, Providencia, San José del Tizonazo, El Ventarrón, San Cristóbal, La Gallega, Los Machos, El Calvario, San Francisco de Asís, Torreón de San Isidro, El Congo, Rancho Nuevo y La Trinidad.

Para Hidalgo, se pide a la población de Villa Hidalgo, Román Arreola y Santa Eugenia que tome precauciones, al igual que en el municipio de Ocampo, en las comunidades Encino de la Paz y Sauces de Canutillo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico: “Toma las medidas necesarias para que no te afecte tus actividades”.

Asimismo agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que el número telefónico 071 es el canal de comunicación oficial y gratuito para reportar fallas, aclarar dudas o solicitar información sobre la suspensión temporal del servicio eléctrico.

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