Apagón CFE este 20 de mayo: Colonias que se quedan a oscuras por 8 horas consecutivas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tiene programado un apagón en uno de los municipios más poblados del estado de Jalisco. El corte de luz se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo y tendrá una duración de hasta 8 horas consecutivas.

Si vives en Jalisco, sigue leyendo, pues tu casa podría ser una de las viviendas que se quedarán sin luz. Te contamos los detalles.

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¿Qué zona de Jalisco se quedarán sin luz el 20 de mayo?

La infraestructura eléctrica requiere que las cuadrillas de la CFE realicen trabajos de mantenimiento de manera periódica, sobre todo, en la temporada de calor, cuando las altas temperaturas causan daños importantes.

⚡ Para la CFE, llegar a 50 millones de usuarios significa llegar a millones de hogares que esperaban la luz y nuevas oportunidades para sus familias.



🔌 Detrás de cada conexión hay esfuerzo, compromiso y trabajadoras y trabajadores que no se detienen para llevar energía a donde… pic.twitter.com/nMsoy4pkil — CFEmx (@CFEmx) May 12, 2026

Para garantizar la seguridad de sus trabajadores, la compañía se ve en la necesidad de llevar a cabo estos cortes de luz programados, que lamentablemente, causan algunas afectaciones temporales a los usuarios.

Este 20 de mayo, los trabajos de mantenimiento ocasionarán un corte de luz programado en el municipio de Tlajomulco, específicamente, en la colonia Cajititlán.

¿Cuántos avisos te dan antes de cortar la luz?

La Comisión Federal de Electricidad establece un plazo específico tras el vencimiento del recibo para evitar la suspensión del servicio. La CFE establece un plazo de 2 a 3 días hábiles tras el vencimiento del recibo para evitar la suspensión inmediata.

También le da a los usuarios un plazo de hasta 15 días como margen antes de la ejecución definitiva.

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