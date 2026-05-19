La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará un corte de luz temporal en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Recientemente, la empresa informó que, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en la red, este miércoles 20 de mayo de 2026 realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico.

¿Qué zonas se verán afectadas y por cuánto tiempo? Se agradeció la comprensión de habitantes y usuarios afectados por la suspensión temporal del suministro.

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¿Dónde hay corte de luz en Jalisco hoy?

De acuerdo con el comunicado emitido por la División Jalisco de la CFE, la interrupción del servicio se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de mayo de 2026.

Horario: de 08:00 a 16:00 horas

Duración: ocho horas

Lugar afectado: Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

CFE: ¿Qué zonas de Tlajomulco serán afectadas por corte de luz este miércoles? (CFE.)

Recomendaciones para cortes de luz

Para un corte de energía eléctrica programado es importante prepararse, siguiendo algunas de las siguientes recomendaciones:

Carga los dispositivos que necesites antes del corte, como celulares o linternas.

Mantén el refrigerador cerrado durante el corte para conservar los alimentos.

Desconecta equipos sensibles para evitar que resulten afectados por sobrecargas al regresar el servicio.

Cuando regrese la luz, no conectes todos los al mismo tiempo para evitar sobrecargas, hazlo gradualmente.

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