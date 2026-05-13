El recibo de luz CFE puede revelar mucho más que el monto que debes pagar cada bimestre. Una simple gráfica incluida en el documento podría ayudarte a detectar aumentos en el consumo, prevenir errores y evitar caer en la temida Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), una de las más caras de México.

En las últimas semanas, usuarios han reportado incrementos inesperados en su recibo de luz, especialmente durante temporadas de calor por el uso constante de ventiladores y aire acondicionado. Para que no te pase, te urge revisar la gráfica de consumo que puede marcar la diferencia entre mantener el subsidio o pagar hasta el doble por la electricidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué significa la gráfica del recibo de luz de la CFE?

La gráfica de barras que aparece en el recibo de luz CFE muestra tu historial de consumo eléctrico de los últimos bimestres. Este apartado te permite comparar cuánto consumió tu vivienda en el periodo actual frente al mismo periodo del año anterior.

⚡ Para la CFE, llegar a 50 millones de usuarios significa llegar a millones de hogares que esperaban la luz y nuevas oportunidades para sus familias.



🔌 Detrás de cada conexión hay esfuerzo, compromiso y trabajadoras y trabajadores que no se detienen para llevar energía a donde… pic.twitter.com/nMsoy4pkil — CFEmx (@CFEmx) May 12, 2026

Si las barras muestran un incremento constante, podría ser señal de que tu hogar está cerca de entrar a la tarifa DAC. ¡Aguas! Esta clasificación elimina el subsidio gubernamental y provoca que cada kilowatt hora (kWh) se cobre mucho más caro.

Además,pon ojo en esto, porque el recibo de CFE divide el consumo en tres niveles:

Básico

Intermedio

Excedente

Mientras más energía se utilice, más cara será la tarifa por cada nivel. Por eso, revisar la gráfica ayuda a identificar si algún aparato está consumiendo demasiado o si existe una anomalía en la instalación eléctrica.

También es importante verificar que la lectura actual y la lectura anterior coincidan con los kWh facturados para evitar errores en el cobro.

¿Cómo puedo ver en línea mi recibo de luz?

La CFE te permite consultar el recibo de luz en línea desde su portal oficial y mediante la app CFE Contigo. Para hacerlo, necesitas contar con el número de servicio o el número de medidor. En línea puedes:

Consultar adeudos

Revisar el historial de consumo

Pagar recibo de luz

Descargar recibos anteriores

Ver la tarifa aplicada

Esta opción te será muy útil para monitorear el gasto eléctrico antes de que llegue el siguiente cobro.

¿Cómo descargar el recibo de luz CFE?

Para descargar o imprimir el recibo de luz CFE, simplemente ingresa a la plataforma digital de la Comisión Federal de Electricidad y accede con tu cuenta registrada.

Una vez dentro, basta con seleccionar el servicio asociado al domicilio y elegir la opción “Descargar PDF”. El archivo puede utilizarse como comprobante de domicilio y también sirve para revisar con detalle la gráfica de consumo.

La recomendación para ahorrar es monitorear el recibo de luz cada bimestre y reducir el uso de aparatos de alto consumo para evitar entrar a la tarifa DAC, ya que salir de ella puede tardar hasta seis bimestres consecutivos con consumo reducido.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.