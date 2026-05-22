Jalisco registra la cifra más baja de incendios forestales en seis años: estas son las razones

La temporada de incendios forestales en Jalisco muestra un panorama distinto al de años recientes.

Aunque el periodo de estiaje todavía continúa en varias regiones del estado, las autoridades reportaron una disminución importante tanto en el número de siniestros como en la superficie dañada por el fuego durante 2026.

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¿Cuántos incendios forestales se han registrado en Jalisco durante 2026?

Hasta mediados de mayo, las autoridades estatales contabilizaron 523 incendios forestales en distintos municipios de Jalisco, con una afectación cercana a las 27 mil 880 hectáreas.

En comparación con el mismo periodo de 2025, las cifras muestran una baja significativa tanto en incidentes como en daños ambientales.

Entre los principales indicadores reportados destacan:

Disminución de 30.9% en incendios forestales

Reducción de 62.9% en superficie afectada

Menor nivel de daños desde hace seis años

Baja en incendios considerados de alta severidad

Además, especialistas explicaron que la cantidad promedio de hectáreas dañadas por cada incendio también cayó de forma importante durante esta temporada.

Mientras en años anteriores cada siniestro afectaba en promedio alrededor de 150 hectáreas, actualmente el indicador ronda las 54 hectáreas por evento.

🔥🌲 Detrás de cada incendio forestal hay hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger nuestros bosques, la biodiversidad y a las comunidades cercanas.



Las brigadas forestales trabajan en la primera línea frente al fuego, enfrentando condiciones extremas para combatir… pic.twitter.com/njJrudrfJf — Protección Civil JAL (@PCJalisco) May 19, 2026

¿Qué ayudó a reducir los incendios forestales en Jalisco?

Autoridades de Protección Civil y organismos ambientales atribuyen los resultados a un modelo de atención más coordinado entre distintos niveles de gobierno y brigadas de apoyo.

Entre los factores que ayudaron a contener el impacto de los incendios se encuentran:

Mayor rapidez en la atención de reportes

Refuerzo de brigadas forestales

Capacitación especializada

Mejor equipamiento operativo

Coordinación entre corporaciones estatales y federales

Participación de brigadistas voluntarios

Uno de los datos que más destacaron las autoridades es que cerca del 63% de los incendios atendidos este año contaron con participación coordinada entre diferentes brigadas y dependencias relacionadas con el manejo del fuego.

También señalaron que los tiempos de respuesta mejoraron durante esta temporada, principalmente en regiones fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué pasó con el Bosque La Primavera?

El Bosque La Primavera registró una de las reducciones más importantes de la temporada en comparación con años recientes. En esta área natural protegida se reportaron 29 incendios forestales, además de una disminución considerable tanto en el número de siniestros como en la superficie afectada.

Las cifras reportadas indican:

Más de 45% menos incendios

Reducción cercana al 75% en hectáreas dañadas

Menor presencia de incendios severos

Especialistas consideran que la detección temprana y las labores preventivas ayudaron a evitar incendios de gran magnitud dentro de esta zona forestal cercana a Guadalajara.

Jalisco enfrenta uno de los retos forestales más grandes del país

La Comisión Nacional Forestal y autoridades estatales recordaron que Jalisco cuenta con más de 4.8 millones de hectáreas de superficie forestal, por lo que cada temporada representa un desafío importante para brigadistas y cuerpos de emergencia.

Pese a ello, organismos federales reconocieron que el modelo de coordinación implementado en la entidad permitió reducir afectaciones durante 2026 y mejorar la capacidad de reacción ante emergencias forestales.

Además de los incendios, las autoridades ambientales también reportaron una disminución en episodios relacionados con contaminación derivada del fuego.

Durante esta temporada se emitieron:

27 alertas atmosféricas

9 emergencias ambientales

Esto representa una reducción cercana al 42% respecto al año anterior.

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