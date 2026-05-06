Jalisco sigue en alerta por onda de calor durante 48 horas: advierten riesgo de deshidratación y temperaturas sofocantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que Jalisco enfrentará temperaturas extremas de hasta 45 grados centígrados durante las próximas 48 horas debido a una circulación anticiclónica. La onda de calor impactará principalmente a los municipios del sur y suroeste.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, este mayo de 2026 se perfila como uno de los más calurosos tras un abril que rompió récords históricos. La CONAGUA advierte que la radiación solar alcanzará niveles extremos (UV superior a 11), lo que obliga a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación severa en toda la entidad.

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¿Cuál es el pronóstico del clima para Guadalajara y el resto de Jalisco?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que prevalecerá un cielo despejado a parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia para la jornada de este miércoles.

Temperaturas por regiones:

Área Metropolitana de Guadalajara: se esperan mínimas de 16°C y máximas que oscilarán entre los 34 y 35 grados centígrados .

se esperan mínimas de 16°C y máximas que oscilarán entre los . Zonas Sur y Suroeste: los termómetros alcanzarán valores críticos de entre 40 y 45 grados .

los termómetros alcanzarán valores críticos de entre . Norte del Estado: municipios como Colotlán y Bolaños mantienen registros extremos cercanos a los 43 grados.

municipios como Colotlán y Bolaños mantienen registros extremos cercanos a los 43 grados. Vientos: se prevén rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en diversas zonas del estado.

Onda de calor. Las altas temperaturas llegaron para quedarse en Jalisco y el resto de México. (Olga Yastremska/Getty Images)

¿Cómo hidratarse correctamente según la Jarra del Buen Beber?

Ante la intensidad de la onda de calor, la Secretaría de Salud recomienda seguir la guía oficial de la “Jarra del Buen Beber” para compensar la pérdida de líquidos y electrolitos.

Niveles recomendados de ingesta diaria:

Nivel 1: agua simple (6 a 8 vasos diarios). Es la prioridad absoluta. Nivel 2: leche semidescremada (máximo 2 vasos). Nivel 3: café o té sin azúcar (máximo 4 tazas). Nivel 4: bebidas no calóricas con edulcorantes (máximo 2 vasos). Nivel 5: jugos naturales o bebidas deportivas (máximo medio vaso). Nivel 6: refrescos y aguas endulzadas (evitar su consumo totalmente).

¿Cuándo comenzarán las lluvias de mayo en Jalisco este 2026?

Especialistas del IAM de la Universidad de Guadalajara anticipan que, pese al calor extremo, mayo traerá acumulados de lluvia superiores al promedio habitual de 30 a 40 milímetros.

Pronóstico de precipitaciones en Jalisco:

Segunda quincena de mayo: inicio de los “aguaceros de mayo” de forma aislada pero intensa.

inicio de los “aguaceros de mayo” de forma aislada pero intensa. Fase de transición: estas lluvias no marcan el inicio del temporal, pero traerán alivio térmico temporal.

estas lluvias no marcan el inicio del temporal, pero traerán alivio térmico temporal. Temporada de lluvias oficial: la CONAGUA estima que arrancará entre el 10 y el 15 de junio de 2026 .

la estima que arrancará entre el de . Fenómeno de El Niño: se prevé una transición a fase cálida entre julio y septiembre, lo que podría generar lluvias torrenciales atípicas.

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