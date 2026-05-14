Anuncian Peligro Meteorológico alto y muy alto en Edomex, Jalisco, Nuevo León y todos estos estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el Pronóstico de Peligro Meteorológico para Incendios válido para el 14 de mayo de 2026. El mapa clasifica el territorio nacional en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Según lo transmitido, al menos 7 estados del país se encuentran hoy en “peligro muy alto”; entre ellos, el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

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¿Qué estados tienen “Peligro Muy Alto” de incendio este 14 de mayo?

En su pronóstico, el SMN detalla que los estados con el nivel de alerta máximo son:

Tlaxcala

Sonora

Edomex

Puebla

Chihuahua

Michoacán

Jalisco

La CGSMN genera el #Pronóstico de Peligro Meteorológico para Incendios Forestales a través de variables meteorológicas e información histórica; para el día de mañana se prevé peligro muy alto sobre zonas puntuales de #Tlaxcala, #Morelos, #EdoMéx, #Michoacán, #Puebla, #Jalisco,… pic.twitter.com/AlS9K4dhDV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

¿Cuáles son los estados en “Peligro Alto” por incendios forestales hoy?

La lista de entidades en nivel alto de Peligro Meteorológico para Incendios este 14 de mayo es extensa y abarca distintas regiones del país:

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Coahuila

Zacatecas

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

CDMX

Edomex

Tlaxcala

Morelos

Jalisco

Michoacán

Sonora

Chihuahua

Ante niveles altos o muy altos, se recomienda extremar precauciones en zonas boscosas y de vegetación densa: evitar encender fogatas, no arrojar colillas y reportar cualquier foco de humo a los servicios de emergencia de tu estado.

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