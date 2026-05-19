Jalisco está vacunando contra el sarampión de forma gratuita en estas estaciones de tren: días y horarios de cada sede

La Secretaría de Salud de Jalisco reforzó la campaña de vacunación contra el sarampión con la instalación de módulos gratuitos en distintas estaciones de Mi Tren y otros puntos de alta afluencia en Guadalajara.

La estrategia busca acercar las dosis a la población y facilitar el acceso al servicio durante los traslados diarios de miles de usuarios.

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¿Cuáles son los módulos y horarios de vacunación contra el sarampión en Jalisco?

Recaudadora 00

Ubicación: Av. Ramón Corona 65, zona Centro

Av. Ramón Corona 65, zona Centro Días en servicio: Lunes a viernes

Lunes a viernes Horario: 10 am - 2 pm

SITEUR

Ubicación: Estación Juárez

Estación Juárez Días en servicio: Lunes a viernes

Lunes a viernes Horario: 10 am - 2 pm

Paseo Alcalde

Ubicación: Av. Alcalde, esquina con calle Juan Manuel

Av. Alcalde, esquina con calle Juan Manuel Días en servicio: Lunes a viernes

Lunes a viernes Horario: 10 am - 2 pm

Unidad Administrativa Guadalajara

Ubicación: C. Los Ángeles, col. Las Conchas

C. Los Ángeles, col. Las Conchas Días en servicio: Lunes a viernes

Lunes a viernes Horario: 10 am - 2 pm

Rincón de La Agua Azul

Ubicación: Av. Dr. Roberto Michel 251

Av. Dr. Roberto Michel 251 Días en servicio: Lunes a viernes

Lunes a viernes Horario: 10 am - 2 pm

Cruz Verde Ernesto Arias

Ubicación: C. Los Ángeles, col. Las Conchas

C. Los Ángeles, col. Las Conchas Días en servicio: Lunes a sábado

Lunes a sábado Horario: 10 am - 2 pm

Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva

Ubicación: Av. Cruz del Sur, col. Jardines de La Cruz

Av. Cruz del Sur, col. Jardines de La Cruz Días en servicio: Lunes a sábado

Lunes a sábado Horario: 10 am - 2 pm

Cruz Verde Ignacio Allende

Ubicación: C. Pablo Valdez 3385, col. Hermosa Provincia

C. Pablo Valdez 3385, col. Hermosa Provincia Días en servicio: Lunes a sábado

Lunes a sábado Horario: 10 am - 2 pm

Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez

Ubicación: C. Antonio Tello 215, col. Hernández Romo

C. Antonio Tello 215, col. Hernández Romo Días en servicio: Lunes a sábado

Lunes a sábado Horario: 10 am - 2 pm

Cruz Verde Dr. Delgadillo Araujo

Ubicación: C. Mariano Bárcena 997, col. Artesanos

C. Mariano Bárcena 997, col. Artesanos Días en servicio: Lunes a sábado

Lunes a sábado Horario: 10 am - 2 pm

Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza

Ubicación: Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morín 350, col. Jardines de Santa Isabel

Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morín 350, col. Jardines de Santa Isabel Días en servicio: Lunes a sábado

Lunes a sábado Horario: 10 am - 2 pm

¿Quiénes pueden vacunarse contra el sarampión en Jalisco?

La vacunación está dirigida principalmente a niñas y niños, aunque también pueden acudir adolescentes y adultos que no tengan completo su esquema de inmunización o desconozcan si recibieron la vacuna anteriormente.

La Secretaría de Salud de Jalisco recomendó revisar la Cartilla Nacional de Salud para verificar las dosis aplicadas. En el caso de menores de edad, las autoridades sugieren acudir acompañados de madre, padre o tutor.

Además, en algunos módulos puede solicitarse CURP o identificación oficial, aunque la falta de cartilla no necesariamente impide recibir la vacuna, ya que el personal de salud puede realizar el registro correspondiente.

¿Qué síntomas provoca el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele provocar fiebre, congestión nasal, tos, irritación en los ojos y manchas rojas en la piel. En algunos casos también puede derivar en complicaciones respiratorias, especialmente en menores de edad o personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico en caso de presentar síntomas relacionados con la enfermedad y evitar la automedicación. También insisten en mantener actualizado el esquema de vacunación para reducir riesgos de contagio.

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