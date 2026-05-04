Últimos días para el Simulacro Nacional 2026 en Jalisco: fecha, hora y cómo será

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) confirmó la activación de los altavoces de la alerta sísmica en la entidad durante el Simulacro Nacional 2026, descartando que el ejercicio se limite únicamente al envío de mensajes de texto a teléfonos celulares.

Este ejercicio preventivo, coordinado con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se ejecutará el próximo 6 de mayo de 2026 bajo una hipótesis de sismo magnitud 8.0 con epicentro en las costas de Jalisco. El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta de los 14,191 altavoces instalados en el país, de los cuales una parte estratégica opera en la Zona Metropolitana de Guadalajara, para fortalecer la cultura de evacuación y resiliencia ante fenómenos naturales de gran magnitud.

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¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Jalisco el 6 de mayo?

La Secretaría de Seguridad y las autoridades de protección civil estatal han programado la activación de los altavoces a las 11:00 horas en punto. A diferencia de otros estados que solo recibirán avisos vía SMS, Jalisco integra el listado oficial de entidades con sonido ambiental.

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026.

miércoles 6 de mayo de 2026. Hora: 11:00 AM (Tiempo del Centro).

11:00 AM (Tiempo del Centro). Escenario hipotético: sismo de magnitud 8.0 frente a la costa de Chamela.

sismo de magnitud 8.0 frente a la costa de Chamela. Impacto previsto: tsunami hipotético con olas superiores a los 5 metros en la costa jalisciense.

¿Cuál será la hipótesis y el escenario de riesgo del Simulacro Nacional 2026 en Jalisco?

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) estableció un escenario de alta complejidad que simula un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en el Océano Pacífico, específicamente frente a la costa de Chamela, en el municipio de La Huerta.

Este ejercicio busca evaluar la respuesta institucional y ciudadana ante una intensidad percibida como “severa”, la cual provocaría daños estructurales e interrupciones en servicios básicos. El protocolo incluye un alertamiento por tsunami con olas superiores a los cinco metros, impactando localidades como Melaque, Punta Pérula y Barra de Navidad en un tiempo estimado de entre siete y 14 minutos.

Acciones de seguridad en el estado:

Evacuación a zonas elevadas : prioridad absoluta para habitantes y turistas en la franja costera.

: prioridad absoluta para habitantes y turistas en la franja costera. Activación de brigadas : movilización de equipos internos en inmuebles públicos y privados de los 125 municipios.

: movilización de equipos internos en inmuebles públicos y privados de los 125 municipios. Identificación de rutas : ejercicio de salida y repliegue en escuelas, centros de trabajo y hogares de todo Jalisco.

: ejercicio de salida y repliegue en escuelas, centros de trabajo y hogares de todo Jalisco. Participación voluntaria: la UEPCBJ enfatiza que, aunque el ejercicio es voluntario, la colaboración ciudadana es indispensable para fortalecer la prevención ante desastres reales en este 2026.

¿En qué otros estados de México sonará la alerta sísmica?

Además de Jalisco, el sistema de altavoces se activará de forma simultánea en otros 9 estados de la República. El resto del territorio nacional podría recibir la notificación exclusivamente a través de la tecnología de difusión celular (Cell Broadcast).

Lista oficial de estados con activación de altavoces:

Ciudad de México Estado de México Guerrero Oaxaca Puebla Michoacán Morelos Chiapas Colima Jalisco

Como sonara la alerta sismica en Mexico Cómo y cuándo sonará la alerta sísmica en México este 19 de septiembre (Getty Images)

¿Cómo participar en el Macrosimulacro Nacional 2026?

La participación ciudadana es fundamental para validar los protocolos de emergencia. Protección Civil Jalisco invita a escuelas, empresas y hogares a registrar sus inmuebles para recibir una constancia de participación.

Acciones obligatorias durante el Simulacro Nacional 2026:

Evacuación de inmuebles: al escuchar el distintivo sonido de alerta, inicie el repliegue o evacuación inmediata.

al escuchar el distintivo sonido de alerta, inicie el repliegue o evacuación inmediata. Identificación de rutas: localice las zonas de menor riesgo y puntos de reunión previamente establecidos.

localice las zonas de menor riesgo y puntos de reunión previamente establecidos. Activación de brigadas: en centros de trabajo, el personal capacitado deberá dirigir el flujo de personas y realizar el conteo oficial.

en centros de trabajo, el personal capacitado deberá dirigir el flujo de personas y realizar el conteo oficial. Fecha límite de registro: Los inmuebles deben inscribirse en la plataforma oficial de PC antes del 5 de mayo de 2026.

¿Qué hacer si vives en la zona costera de Jalisco?

Dada la hipótesis de sismo magnitud 8.0 con epicentro en el Pacífico, el Gobierno de Jalisco pondrá especial énfasis en los protocolos de tsunami para localidades vulnerables.

Municipios prioritarios de evacuación:

Chamela y Punta Pérula.

Melaque y Barra de Navidad.

La Huerta.

La instrucción de las autoridades es realizar la evacuación hacia zonas elevadas de inmediato, considerando que, en un escenario real, el impacto del oleaje podría ocurrir entre 7 y 14 minutos después del sismo.

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