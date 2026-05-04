Últimos días en Guanajuato: estudiantes que cumplan estos requisitos pueden viajar a Japón con todo pagado

La Secretaría de Educación de Guanajuato lanzó una propuesta para estudiantes del nivel medio superior que quieran vivir una experiencia única en Japón con todo pagado.

La convocatoria para el Programa de Intercambio Juvenil Guanajuato-Hiroshima 2026 cierra el 11 de mayo y quienes quieran participar pueden postularse siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

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¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los estudiantes de Guanajuato para viajar a Japón?

Además de ser alumnos de Educación Media Superior en el estado de Guanajuato, los jóvenes interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad mexicana

Tener entre 15 y 18 años

Estar domiciliado en Guanajuato

Contar con pasaporte vigente al menos a diciembre de 2026

al menos a diciembre de 2026 Dominio B1+ del idioma inglés

del Al regreso, contribuir al intercambio y participar en eventos donde se comparta la vivencia del estudiante en Hiroshima

Sumado a lo anterior, las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) deben completar la postulación con la documentación detallada en la convocatoria.

¿Cuándo será el intercambio?

El Programa de Intercambio Juvenil Guanajuato-Hiroshima 2026 está previsto para realizarse del 29 de julio al 9 de agosto de 2026.

El programa busca “ofrecer una experiencia de inmersión en una cultura extranjera a los adolescentes guanajuatenses de Educación Media Superior, que les permita expandir sus horizontes, fortalecer su formación personal y profesional, así como propiciar un mejor entendimiento entre ambas naciones”, especifica un documento oficial sobre el programa.

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados con este programa?

Según lo comunicado oficialmente, el estado de Guanajuato apoyará a diez alumnos con traslados y viaje redondo y seguro de viaje. Por su parte, los apoyos considerados por el Gobierno de Japón incluyen:

Gastos de traslados en Hiroshima

en Hiroshima Hospedaje

Alimentación y entradas a lugares involucrados directamente en este programa

Para obtener información adicional, la Secretaría de Educación de Guanajuato indica que los interesados pueden dirigirse al C. Juan Eduardo Salazar Betanzos a través de los siguientes medios:

Correo electrónico : j_salazar.b@seg.guanajuato.gob.mx

: j_salazar.b@seg.guanajuato.gob.mx Teléfono: 473 75 10 00 ext 1067

Según se lee en el documento oficial, la convocatoria está abierta hasta el lunes 11 de mayo de 2026 a las 14 horas y el expediente con los documentos pueden enviarse por parte de las IEMS a más tardar el jueves 14 de mayo a las 14 hs.

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