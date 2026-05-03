Adiós al pago total con INAPAM en México: estos restaurantes cobran la mitad del precio para el Día de la Madre

Falta muy poco tiempo para celebrar el Día de la Madre en México. Para quienes estén pensando en festejarlo en un lugar especial, pueden tener en cuenta que hay dos restaurantes en donde podrás pasar el 10 de mayo y pagar solo la mitad de la cuenta con tu tarjeta INAPAM 2026.

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¿Cuáles son los restaurantes que cobrarán la mitad de precio para el Día de la Madre?

Dos restaurantes donde puedes celebrar el Día de la Madre cobrarán solo la mitad de la cuenta a los beneficiarios del INAPAM. Se trata de:

Restaurante Cuevas : ubicado en Plaza de la Constitución #12 Colonia Centro 54200 en el municipio Polotitlán, este local otorga el descuento del 50%.

: ubicado en Plaza de la Constitución #12 Colonia Centro 54200 en el municipio Polotitlán, este local otorga el descuento del 50%. Cafetería Lunch Break: se encuentra en Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz C.P. 51350, en el municipio de Zinacantepec, y da descuentos del 10% y el 50%.

Quienes quieran corroborar a qué otros beneficios tienen derechos deben consultar el Directorio de Beneficios con Credencial del INAPAM.

Celebra el Día de la Madre en restaurantes con descuento (Pexels)

¿Qué es la tarjeta del INAPAM y cómo solicitarla?

La Credencial del INAPAM es una identificación oficial otorgada por el gobierno federal a las personas de más de 60 años y que ofrece a los beneficiarios descuentos en transporte, salud, alimentación, predial, agua y cultura en México.

Las personas que deseen tramitarla deben presentar los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, etc)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil tomada de frente y con fondo blanco

Número de teléfono de emergencia.

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