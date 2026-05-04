¡Atención conductores! Para que hoy lunes 4 de mayo no quedes atorado en las carreteras ante los bloqueos y accidentes, en adn Noticias te decimos qué vialidades están cerradas de manera parcial o total.

Y es que en diversas carreteras del país se registran choques contra muros de contención, fallas mecánicas, presencia de manifestantes y volcaduras. La mayoría de estos incidentes ya son atendidos por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN).

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Boulevard Alfredo del Mazo

Un tráiler volcó sobre Boulevard Alfredo del Mazo, Toluca, lo que complica el paso vehicular la mañana de este lunes; no se reportan personas lesionadas.

🔴 #IMPORTANTE | ¡Tómalo en cuenta! ⚠️ Volcó un tráiler sobre el Bulevar Alfredo del Mazo, en Toluca; no se reportan lesionados https://t.co/4rKkXSOPiv pic.twitter.com/iWVmTBke6q — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

Carretera Córdoba-Puebla

En Puebla se registra total de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 171+200, de la carretera Córdoba-Puebla, a la altura del municipio Quecholac, así que busca alternativas.

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Hay cierre a la circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, dirección Acatzingo, a la altura del kilómetro 170 por la presencia de servicios de emergencia tras el choque contra el muro central e incendio de un tractocamión, en dirección a Cd. Mendoza.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 327, dirección Acapulco luego de la volcadura de un tractocamión.

Carretera San Pedro-Todos Santos-Cabo San Lucas

Guardia Nacional alerta de cierre total de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 070+000, de la carretera San Pedro-Todo Santos-Cabo San Lucas, dirección La Paz, en Baja California Sur.

Libramiento Guaymas

El desprendimiento de la caja de un tractocamión provoca cierre parcial de circulación en el Libramiento Guaymas, en el kilómetro 0, en dirección a Hermosillo, por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

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