Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
“En Sinaloa la corrupción es muy fuerte”, habitantes reaccionan a caso Rubén Rocha
/México/Nota

México envuelto por el calor y las lluvias, así será el clima de hoy 4 de mayo

México experimentará la combinación de temperaturas máximas y las lluvias por el frente frío 48; estos son los pronósticos del clima.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El frente frío número 48 provocará lluvias en al menos en 18 estados del país, mientras que la onda de calor hará arder gran parte del territorio, hoy lunes 4 de mayo, por lo que los mexicanos deben estar preparados para ambos tipos de clima.

Las lluvias se registrarán en los estados de:

  • Veracruz
  • Yucatán
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Querétaro
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

El calor no dará tregua en las entidades de:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Morelos
  • Puebla
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Campeche
  • Yucatán

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se esperan en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pero si hablamos de la zona centro, en el Valle de México habrá cielo parcialmente nublado en la mañana, pero durante la tarde el ambiente será cálido.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a nublarse y comenzarán las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 28 a 30 °C.

Fuertes vientos en México

Según la Conagua, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento en el golfo de California.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO