El frente frío número 48 provocará lluvias en al menos en 18 estados del país, mientras que la onda de calor hará arder gran parte del territorio, hoy lunes 4 de mayo, por lo que los mexicanos deben estar preparados para ambos tipos de clima.

Las lluvias se registrarán en los estados de:

Veracruz

Yucatán

Tabasco

Chiapas

Oaxaca

Campeche

Quintana Roo

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Querétaro

Morelos

Ciudad de México

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

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El calor no dará tregua en las entidades de:

Durango

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Morelos

Puebla

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Estado de México

Campeche

Yucatán

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se esperan en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pero si hablamos de la zona centro, en el Valle de México habrá cielo parcialmente nublado en la mañana, pero durante la tarde el ambiente será cálido.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a nublarse y comenzarán las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 28 a 30 °C.

Fuertes vientos en México

Según la Conagua, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento en el golfo de California.

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