El frente frío número 48 provocará lluvias en al menos en 18 estados del país, mientras que la onda de calor hará arder gran parte del territorio, hoy lunes 4 de mayo, por lo que los mexicanos deben estar preparados para ambos tipos de clima.
Las lluvias se registrarán en los estados de:
- Veracruz
- Yucatán
- Tabasco
- Chiapas
- Oaxaca
- Campeche
- Quintana Roo
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Querétaro
- Morelos
- Ciudad de México
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
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El calor no dará tregua en las entidades de:
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Morelos
- Puebla
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Estado de México
- Campeche
- Yucatán
Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se esperan en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Pero si hablamos de la zona centro, en el Valle de México habrá cielo parcialmente nublado en la mañana, pero durante la tarde el ambiente será cálido.
A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a nublarse y comenzarán las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 28 a 30 °C.
Fuertes vientos en México
Según la Conagua, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento en el golfo de California.
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