Mensaje modificado que aparecerá en el celular durante el Primer Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló la hora exacta en que se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026 y el mensaje definitivo que aparecerá en los celulares, tras las modificaciones realizadas al alertamiento.

Con el ejercicio del Simulacro Nacional se busca mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia, sobre todo sísmica de gran magnitud y salvar el mayor número de vidas humanas posible.

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¿A qué hora es el Primer Simulacro Nacional?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro) del 6 de mayo en toda a República Mexicana, es decir en las 32 entidades federativas con el objetivo que todos los habitantes del país se preparen bajo diferentes hipótesis.

¿Cómo será el mensaje en los celulares?

Después de recomendaciones e inclusive inconformidades, el mensaje del alertamiento en los celulares se modificó, por lo que quedará de la siguiente manera:

2026-05-06 11:00

ESTO ES UN SIMULACRO: Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México.

ESTO ES UN SIMULACRO

De esta manera quedaron eliminadas de manera definitiva las palabras "Alerta Presidencial". Mientras tanto, las autoridades también buscarán disminuir el volumen del alertamiento.

Para que el mensaje llegue a todos los celulares del país se probará el sistema Cell Broadcast, el cual permitirá que suene la alerta, incluso si el celular está bloqueado o en modo silencioso.

¿En qué consiste y qué hacer en el próximo #1erSimulacroNacional2026?



1. 🇲🇽👷🏼‍♀️Se llevará a cabo en toda la República Mexicana, (32 Entidades Federativas)📍

2. 🗓️6 de mayo de 2026✍️

3. 🕚11 H. (hora centro) sonará el alertamiento por telefonía celular📲 y altavoces🔊



🧵1 de 3 pic.twitter.com/VfnniRjfnt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 26, 2026

Se estima que la alerta podría alcanzar a más de 80 millones de usuarios de telefonía celular tras el trabajo con las empresas para este ejercicio.

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