Accidentes provocan tránsito lento en CDMX y carreteras de México hoy lunes 4 de mayo

Inició mayo y con él siguen presentes los accidentes que ya provocan tránsito lento en la Ciudad de México (CDMX), así como en carreteras y autopistas.
Si tú tienes que salir de la capital o regresas a tu hogar y debes de tomar carretera este lunes 4 de mayo; conoce cuáles son los puntos críticos y busca rutas alternas para que tu día sea tranquilo.
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Accidentes en CDMX hoy 4 de mayo
Estos son los accidentes que provocan tránsito lento en la urbe, muchos de ellos comenzaron desde las primeras horas del día:
- 04:24: cierre de carriles en calle Lerdo desde Estrella hasta lunes
- 04:10: cierre de carriles en avenida Canal de Miramontes, desde Cerro de Jesús hacia avenida Río Churubusco con dirección al norte
- 04:00: servicios de emergencia laboran por accidente vial en avenida Chapultepec y Salamanca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
Accidentes en carreteras de México este 4 de mayo
¿Tomarás carretera? Entonces revisa esta información, pues te puede ahorrar tiempo de traslado:
- Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza: cierre a la circulación y reducción de carriles por accidente vial en el kilómetro 170
- Autopista Durango-Mazatlán: continúa circulación en contraflujo por atención de accidente vial en el kilómetro 156
- Autopista Isla-Acayucan: se restablece la circulación en dirección Acayucan
- Carretera Córdoba-Puebla: cierre total de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 171+200, a la altura del municipio Quecholac con dirección a Puebla
- Autopista Chilpancingo-Acapulco: cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 327+500
- Carretera Xalapa-Veracruz: cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 039+200
A lo largo del día, esta información puede cambiar, entonces puedes volver y conocer todo en minuto a minuto para que tu trayecto sea tranquilo.
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