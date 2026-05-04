Accidentes provocan tránsito lento en CDMX y carreteras de México hoy lunes 4 de mayo

Inició mayo y con él siguen presentes los accidentes que ya provocan tránsito lento en la Ciudad de México (CDMX), así como en carreteras y autopistas.

Si tú tienes que salir de la capital o regresas a tu hogar y debes de tomar carretera este lunes 4 de mayo; conoce cuáles son los puntos críticos y busca rutas alternas para que tu día sea tranquilo.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 171+200, de la carretera Córdoba - Puebla, a la altura del Mpio. Quecholac con dirección a Puebla. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/1neVx6b2G7 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 4, 2026

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Accidentes en CDMX hoy 4 de mayo

Estos son los accidentes que provocan tránsito lento en la urbe, muchos de ellos comenzaron desde las primeras horas del día:

04:24: cierre de carriles en calle Lerdo desde Estrella hasta lunes

desde Estrella hasta lunes 04:10: cierre de carriles en avenida Canal de Miramontes , desde Cerro de Jesús hacia avenida Río Churubusco con dirección al norte

, desde Cerro de Jesús hacia avenida Río Churubusco con dirección al norte 04:00: servicios de emergencia laboran por accidente vial en avenida Chapultepec y Salamanca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Accidentes en carreteras de México este 4 de mayo

¿Tomarás carretera? Entonces revisa esta información, pues te puede ahorrar tiempo de traslado:

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza : cierre a la circulación y reducción de carriles por accidente vial en el kilómetro 170

: cierre a la circulación y reducción de carriles por accidente vial en el kilómetro 170 Autopista Durango-Mazatlán : continúa circulación en contraflujo por atención de accidente vial en el kilómetro 156

: continúa circulación en contraflujo por atención de accidente vial en el kilómetro 156 Autopista Isla-Acayucan : se restablece la circulación en dirección Acayucan

: se restablece la circulación en dirección Acayucan Carretera Córdoba-Puebla : cierre total de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 171+200, a la altura del municipio Quecholac con dirección a Puebla

: cierre total de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 171+200, a la altura del municipio Quecholac con dirección a Puebla Autopista Chilpancingo-Acapulco : cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 327+500

: cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 327+500 Carretera Xalapa-Veracruz: cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del kilómetro 039+200

A lo largo del día, esta información puede cambiar, entonces puedes volver y conocer todo en minuto a minuto para que tu trayecto sea tranquilo.

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