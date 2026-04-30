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Jalisco abre convocatoria para operadores de la Línea 5 y estos son los requisitos que piden

Los aspirantes a operadores en Jalisco ya pueden presentar su curriculum. Estos son los requisitos para aplicar.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de Jalisco abrió la convocatoria para formar un nuevo equipo de operadores para las unidades articuladas de la Línea 5. A través de sus redes sociales, el organismo brindó más detalles sobre la búsqueda y los requisitos que deben cumplir los aspirantes.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria de Siteur?

La búsqueda del Siteur de Jalisco está orientada a formar un nuevo equipo de operadores y operadoras de Macro Aeropuerto. Las personas interesadas en aplicar deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Contar con licencia vigente de conductor de servicio de transporte público, colectivo y masivo (C2)
  • Tener 20 años de edad o más
  • Tener una experiencia mínima comprobable de 6 meses como conductor de transporte
  • Contar con buena salud física
  • Tener agudeza visual integral
  • Superar las evaluaciones de selección
  • Contar con disponibilidad horaria

Oferta laboral en Jalisco: ¿Cuáles son las condiciones laborales ofrecidas?

Conforme a lo publicado por la entidad de Jalisco, el Siteur está buscando crear un nuevo equipo de operadores integrado por hombres y mujeres que puedan prestar el servicio a los pasajeros. La propuesta oficial ofrece:

  • Sueldo quincenal
  • Semana laboral de 5 días, con 2 días de descanso variables
  • 20 días de vacaciones y 25% de prima vacacional
  • 50 días de aguinaldo al año
  • Seguro social de modalidad 38

Además, el organismo promete una “oportunidad real de desarrollo y crecimiento dentro de otras áreas de servicio del Siteur”.

¿Dónde deben presentarse los aspirantes?

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en sumarse al equipo deben presentarse con su curriculum o solicitud de empleo con foto en la Base de Mantenimiento Tetlán de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

Además, se han habilitado las siguientes vías de comunicación para quienes requiera más información:

  • Teléfono 3315010862
  • Teléfono: 3339425700 Ext. 51357, 51735, 51743 y 51536
  • Correo electrónico: bolsadetrabajo@siteur.gob.mx.

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