Jalisco abre convocatoria para operadores de la Línea 5 y estos son los requisitos que piden

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de Jalisco abrió la convocatoria para formar un nuevo equipo de operadores para las unidades articuladas de la Línea 5. A través de sus redes sociales, el organismo brindó más detalles sobre la búsqueda y los requisitos que deben cumplir los aspirantes.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria de Siteur?

La búsqueda del Siteur de Jalisco está orientada a formar un nuevo equipo de operadores y operadoras de Macro Aeropuerto. Las personas interesadas en aplicar deben cumplir los siguientes requisitos:

Contar con licencia vigente de conductor de servicio de transporte público, colectivo y masivo ( C2 )

de conductor de servicio de transporte público, colectivo y masivo ( ) Tener 20 años de edad o más

de edad o más Tener una experiencia mínima comprobable de 6 meses como conductor de transporte

como conductor de transporte Contar con buena salud física

Tener agudeza visual integral

Superar las evaluaciones de selección

Contar con disponibilidad horaria

Oferta laboral en Jalisco: ¿Cuáles son las condiciones laborales ofrecidas?

Conforme a lo publicado por la entidad de Jalisco, el Siteur está buscando crear un nuevo equipo de operadores integrado por hombres y mujeres que puedan prestar el servicio a los pasajeros. La propuesta oficial ofrece:

Sueldo quincenal

Semana laboral de 5 días , con 2 días de descanso variables

, con 2 días de descanso variables 20 días de vacaciones y 25% de prima vacacional

y 25% de prima vacacional 50 días de aguinaldo al año

al año Seguro social de modalidad 38

Además, el organismo promete una “oportunidad real de desarrollo y crecimiento dentro de otras áreas de servicio del Siteur”.

¿Dónde deben presentarse los aspirantes?

Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en sumarse al equipo deben presentarse con su curriculum o solicitud de empleo con foto en la Base de Mantenimiento Tetlán de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

Además, se han habilitado las siguientes vías de comunicación para quienes requiera más información:

Teléfono 3315010862

Teléfono: 3339425700 Ext. 51357, 51735, 51743 y 51536

Correo electrónico: bolsadetrabajo@siteur.gob.mx.

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