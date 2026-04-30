Giro total en el manejo del agua en Querétaro: la iniciativa que impactará a miles de usuarios en el estado

Una nueva iniciativa busca cambiar de fondo la forma en que se gestiona el agua en Querétaro, en medio de preocupaciones por la escasez y el uso del recurso en distintas regiones del estado.

La propuesta es impulsada desde el Congreso local, a través de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, y se construye a partir de mesas de trabajo con productores, ejidatarios y habitantes, quienes han expuesto problemáticas relacionadas con la disminución del caudal de pozos, los efectos de la sequía y la presión generada por el crecimiento urbano e industrial, generando una estrategia destinada a beneficiar el uso doméstico y al campo.

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¿Qué propone la nueva Ley de Aguas en Querétaro?

El proyecto plantea establecer reglas más claras sobre el uso del agua, entre las que destacan:

Dar preferencia al uso doméstico y del campo sobre otros sectores

Implementar mecanismos para la recarga de acuíferos

Impulsar acciones de conservación de suelo

Mejorar el control en la asignación de volúmenes de agua

También se contempla fortalecer el apoyo técnico y financiero para comunidades rurales, con el objetivo de desarrollar infraestructura de captación y almacenamiento.

💧🛑 ¡Mano dura por el agua! La @Conagua_mx refuerza inspecciones en #Querétaro para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales.

Advierten que violar sellos de clausura es una falta grave con consecuencias legales penales. Preservar el recurso es prioridad. #N79NEWS pic.twitter.com/mNw1acSHCz — N79 (@N79news) April 27, 2026

¿Por qué se plantea este cambio?

Durante estos encuentros, realizados en municipios como Colón, se han identificado necesidades que se repiten en distintas zonas del estado.

Productores y habitantes han señalado la urgencia de contar con una legislación que responda a la realidad del campo y que garantice un uso más equitativo del recurso frente a la creciente demanda, en línea con la armonización de la Ley General de Aguas.

¿A quién impactaría esta iniciativa?

El alcance de esta propuesta sería amplio, ya que contempla tanto a comunidades rurales como a zonas urbanas en Querétaro.

La intención es que las nuevas reglas puedan aplicarse en distintas regiones del estado, con base en las condiciones y necesidades específicas de cada zona, y que la ley resulte funcional en la práctica para quienes dependen directamente del agua.

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