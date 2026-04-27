Es ley y pocos conductores lo saben: Querétaro multará a quienes cometan esta peligrosa imprudencia con su auto

Esta acción puede ocasionar graves accidentes a peatones, ciclistas y conductores. | Getty Images

Por más inofensivo que parezca, abrir la puerta de un vehículo en vías de circulación puede ocasionar una importante multa en Querétaro.

La norma forma parte del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro y establece sanciones para conductas que comprometen la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas en la vía pública.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué conducta está prohibida al abrir el vehículo?

La infracción que contempla el reglamento es abrir sin precaución las puertas de vehículos estacionados hacia el lado de la circulación.

Este tipo de descuido se considera una falta relevante dentro del reglamento debido al riesgo que representa en zonas con tráfico constante, especialmente para ciclistas y motociclistas que circulan cerca de los vehículos estacionados.

Lo anterior también puede ocasionar accidentes vehiculares al considerar el espacio que puede abarcar esa apertura, ocasionando una maniobra de emergencia, la reducción de velocidad, entre otras acciones por parte de los conductores.

Carro negro.png Esta acción puede tener mayores consecuencias si se realiza en una vía muy transitada. (Reuters)

¿Qué sanción se aplica en estos casos?

El Artículo 27 del reglamento de Querétaro establece que estas conductas pueden ser sancionadas con:

Multa de 10 a 20 UMA (de $1,173.10 a $2,346.20 pesos)

3 puntos de penalización en la licencia para conducir

Con ello, la autoridad municipal busca reforzar prácticas básicas de seguridad al interior y exterior del vehículo.

¿Qué otras conductas también pueden ser sancionadas?

De forma complementaria, el reglamento, dentro del mismo Artículo 27, contempla otras acciones dentro de los vehículos que también representan riesgos para la seguridad vial, como:

Abrir puertas de vehículos en movimiento

Sacar parte del cuerpo u objetos hacia el exterior

Arrojar basura u objetos a la vía pública

Descender de vehículos en movimiento

Viajar fuera del vehículo o en zonas de carga

Manipular los controles del vehículo mientras está en circulación

Proferir insultos, señales o actos de intimidación hacia otros usuarios de la vía o personal de movilidad

Utilizar la bocina de forma indebida, especialmente en congestionamientos o sin motivo de prevención de accidente

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.