Ni El Marqués ni Corregidora: un municipio de Querétaro estrena una ruta de 12 kilómetros para bicicletas

Tras la inauguración de una nurva ruta ciclista, las personas que se mueven en bicicleta en Querétaro tienen un nuevo espacio para circular. La nueva vía se extiende por más de 12 kilómetros y fue inaugurada recientemente con una rodada gratuita.

El camino es ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza al tiempo que hacen deporte.

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Cómo es la nueva ruta ciclista de Querétaro

El nuevo camino para ciclistas no fue inaugurado ni en El Marqués ni Corregidora, sino en el municipio de Querétaro y cuenta con 12 kilómetros de extensión. La ruta atraviesa el Área Natural Protegida Parque Intraurbano Jurica, conocido como La Queretana.

La ruta busca fortalecer la infraestructura ciclística y los espacios públicos locales e invita a los ciudadanos a realizar deporte en uno de los principales espacios de recreación de la capital. Allí, las personas pueden encontrarse junto a amigos y familia para hacer actividad física o disfrutar de otras actividades al aire libre.

Cuándo se inauguró la ruta ciclista en Querétaro

La ruta ciclista Parque La Queretana fue inaugurada el 18 de abril de 2026 en el Parque La Queretana con una rodada gratuita abierta al público.

Durante el evento, las personas pudieron recorrer más de 12 kilómetros y disfrutar de deporte y naturaleza en Querétaro. La actividad fue una oportunidad para convivir en comunidad y activar el cuerpo, algo que se busca promover desde el municipio.

Así que si te gusta rodar, respirar aire fresco y empezar el día con energía, esta es una buena opción para sumarte a una actividad diferente en Querétaro.

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