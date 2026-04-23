Querétaro ofrece viajes ilimitados por 86 pesos para todos los pasajeros que cumplan estos requisitos

El beneficio incluye a estudiantes. | Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro

Un grupo de pasajeros del transporte ya pueden viajar de manera ilimitada por solo $86 pesos mexicanos en Querétaro. Estas personas ya pueden solicitar el beneficio de manera ágil al alcance de un clic, de acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado.

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¿Cuáles son los requisitos para viajar de forma ilimitada por 86 pesos en Querétaro?

La medida aplica para todos los beneficiarios de la Tarifa Unidos, un programa de Querétaro que permite acceder a la tarifa preferente más baja del país a:

Estudiantes de escuelas públicas y privadas.

Adultos mayores.

Personas con discapacidad permanente.

Servidores públicos.

Este grupo de personas ya pueden activar su bono mensual por tan solo $86 pesos y viajar durante un mes de manera ilimitada por la Zona Metropolitana.

¿Cómo tramitar el bono Tarifa Unidos en Querétaro?

Obtener el bono Tarifa Unidos es muy sencillo y se puede realizar desde la app Qrobús. El paso a paso, según describe la Agencia de Movilidad, es el siguiente:

Descarga o actualiza la app Qrobús.

Ingresa a “Cartera”, luego “Agregar tarjeta”, seguido de “Aplicar a la Tarifa UniDOS”.

Ingresa tus datos y carga tus documentos.

Una vez completados estos pasos, los interesados recibirán un mensaje de confirmación y la resolución de su solicitud en un máximo de 5 días hábiles. Finalmente, cuando se haya aprobado el registro, la persona deberá acudir a algún punto de recarga con dispositivo Android o cajero Qrobús para activar la Tarifa Unidos que permite viajar por Querétaro a un valor preferencial.

Es importante tener en cuenta que los “adultos mayores y personas con discapacidad que ya tienen su Tarifa Unidos no necesitan hacer ningún trámite”.

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