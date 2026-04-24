Estos son los municipios de Querétaro que se integran al programa de regularización de venta de alcohol

Los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan formalizaron su integración al programa de Regularización de Establecimientos con Venta de Alcohol.

Los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan formalizaron su integración al programa de Regularización de Establecimientos con Venta de Alcohol. | Imagen Ilustrativa

El ordenamiento de los negocios dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas ha dado un paso decisivo en la zona central del estado. Los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan formalizaron su integración al programa de Regularización de Establecimientos con Venta de Alcohol. El objetivo principal es simplificar la burocracia y fortalecer la vigilancia, garantizando que el crecimiento comercial de la región ocurra en un marco de legalidad y seguridad para los ciudadanos.

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¿Qué beneficios ofrece este programa a los dueños de negocios en Querétaro?

La estrategia, encabezada por la Secretaría de Gobierno del estado, busca ser un facilitador para los empresarios que desean poner sus papeles en regla. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, destacó que este acuerdo brindará una mayor certeza jurídica y fortalecerá la capacidad de supervisión de las instituciones.

Sobre la esencia de esta iniciativa, el funcionario estatal puntualizó: “Lo que se pretende es homologar criterios, pero también dar facilidades para aquellos que quieren regularizarse”. Asimismo, aseguró que los comerciantes contarán con el apoyo y acompañamiento directo tanto de las administraciones municipales como de la instancia estatal.

Con esta firma, las acciones se concentrarán en cuatro pilares fundamentales:

Homologar criterios de regularización entre los cuatro municipios participantes.

de regularización entre los cuatro municipios participantes. Simplificar trámites administrativos para reducir tiempos de espera.

administrativos para reducir tiempos de espera. Brindar certeza jurídica a los establecimientos que operan formalmente.

a los establecimientos que operan formalmente. Fortalecer la supervisión y el control del consumo de bebidas.

Prohíben venta de alcohol en alcaldías de la CDMX Los municipios de Querétaro que buscan la integración al programa de Regularización de Establecimientos con Venta de Alcohol (Getty Images)

¿Cómo impactará la coordinación metropolitana en la seguridad?

Durante el evento, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, afirmó que este esfuerzo permitirá ser más efectivos en la regulación y en la aplicación de los reglamentos para preservar la paz social.

Por su parte, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, subrayó que estas acciones reflejan la visión de coordinación impulsada desde el Cabildo Metropolitano. En este sentido, los mandatarios de El Marqués y Huimilpan coincidieron en que el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado es la vía para generar mejores resultados para las familias queretanas.

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