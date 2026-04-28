Es oficial en Edomex: confirman la fecha en que terminarán la reconstrucción del Periférico Norte

Se estima que los recorridos podrían disminuir hasta en 30 minutos para los más de 200 mil automovilistas que utilizan diariamente esta vía.

Se estima que los recorridos podrían disminuir hasta en 30 minutos para los más de 200 mil automovilistas que utilizan diariamente esta vía. | X: @delfinagomeza

La reconstrucción del Periférico Norte en el Estado de México ya tiene fecha de conclusión. Y es que de acuerdo con autoridades estatales, esta importante obra estará terminada el próximo 30 de abril, gracias al avance actual del 97%.

La obra, que abarca 108 kilómetros del Periférico Norte, se encuentra en su etapa final tras varios meses de intervención continua en esta vialidad clave para la movilidad del Valle de México.

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Avance de obra y mejoras en la vialidad

De acuerdo con lo informado durante un recorrido encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los trabajos incluyen la renovación de la carpeta asfáltica y el balizamiento, lo que permitirá mejorar las condiciones de tránsito para miles de automovilistas.

Además, se realizaron acciones complementarias para prevenir inundaciones, como el retiro de mil 939 metros cúbicos de azolve a lo largo de 87 kilómetros.

Menos tiempo en traslados

Uno de los principales beneficios de esta rehabilitación será la reducción en los tiempos de traslado. Se estima que los recorridos podrían disminuir hasta en 30 minutos para los más de 200 mil automovilistas que utilizan diariamente esta vía.

La intervención forma parte de una estrategia estatal de infraestructura enfocada en mejorar la movilidad en una de las zonas más transitadas del país, con participación de distintos municipios del Estado de México.

Otros datos relevantes de la obra

Como parte de los trabajos complementarios, también se realizaron labores de limpieza en la infraestructura hidráulica de la vialidad, incluyendo 657 pozos de visita, 473 rejillas y 837 coladeras, con el objetivo de reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones en distintos tramos del Periférico Norte.

En la supervisión participaron autoridades estatales y municipales, con presencia de representantes de movilidad y alcaldes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán, quienes han estado involucrados en la coordinación de los trabajos.

La intervención forma parte de la estrategia estatal de infraestructura, llamado “2026, Año de las Obras en Edomex”, enfocada en mejorar la movilidad en el Estado de México. A esta obra se suman otras construcciones como el puente de la Mexiquense, que brinda una mayor movilidad a los municipios de Ecatepec y Tecamac.

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