El histórico hallazgo arqueológico en el Valle de México que revela detalles inesperados de la vida prehispánica: “Era imposible”

El hallazgo de restos humanos encontrados durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) abre un nuevo capítulo sobre la vida prehispánica en México. Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que los restos descubiertos revelan aspectos significativos de la vida prehispánica en la región.

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¿Qué descubrieron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?

Entre los restos encontrados en el AIFA se encuentra el esqueleto de una mujer de mediana edad con una fractura en el brazo provocada por una amputación que los expertos creen que “debió ser extremadamente dolorosa”.

Jorge Arturo Talavera González, responsable de la investigación, sostuvo que las huellas de los huesos muestran crecimiento del tejido óseo. Esto, explicó el investigador del INAH, “indica que, además de que la mujer sobrevivió entre cinco y siete meses tras el evento traumático, se le colocó una prótesis para ayudarla a estabilizar el brazo y sanar”. “Esto era imposible sin cirugía, por lo que finalmente falleció, posiblemente a causa de una infección”, completó Talavera González.

Los hallazgos arqueológicos se produjeron en los sitios denominados “Tlatel 7” y “Sin cuadrícula 5”, que pertenecieron en su momento al periodo Coyotlatelco (600-900 d.C); y de “Xaltocan polígono 6”, correspondiente al Posclásico Tardío (1200-1500 d.C).

A partir de huesos, sedimentos y vestigios dispersos en la tierra, paleoarqueología permite reconstruir entornos, animales y formas de vida que existieron antes que la memoria escrita. 🦣



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Qué reveló el análisis sobre los restos arqueológicos El análisis de las muestras del sitio de Xaltocán muestran que la mitad de los enterramientos encontrados correspondían a infantes y fetos, lo que podría confirmar la teoría de que existía un alto grado de mortalidad infantil en la zona.

“Nuestra teoría es que, debido a que Xaltocán tenía conflictos con Cuautitlán, es probable que las niñas y niños del lugar estuvieran sometidos a un estrés constante que, aunado a una mala alimentación, los debilitó”, señaló el responsable de la investigación.

¿Cuándo se produjo el descubrimiento de restos humanos en el actual aeropuerto?

Tal como comunicó el INAH, los restos fueron encontrados durante los trabajos de excavación realizados durante el Proyecto de Salvamento Arqueológico en las obras del AIFA, realizado entre 2019 y 2022 y dirigido por Rubén Manzanilla López. Durante el proyecto se encontraron 112 esqueletos procedentes de al menos cien enterramientos.

En tanto, el análisis del material arqueológico se produjo entre noviembre de 2021 y marzo de 2024. Posteriormente, se produjeron dos informes sobre los estudios de antropología física al Consejo de Arqueología del INAH.

La Secretaría de Cultura de México comunicó, además, que los restos óseos recuperados se conservan en la antigua Alhóndiga, ubicada en el barrio de la Merced, donde también están resguardado un acervo de más de 500 cajas con ejemplares de las épocas prehispánica y colonial.

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