El Pueblo Mágico de Querétaro nominado como finalista al premio “Mejor destino que es una joya oculta”

Pinal de Amoles, el Pueblo Mágico enclavado en la Sierra Gorda de Querétaro, fue nominado como finalista en la categoría "Mejor destino que es una joya oculta" en los premios a lo mejor del turismo nacional. La distinción se entregará antes de fin de mes.

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¿Qué destinos compiten con Pinal de Amoles en la categoría “Mejor joya oculta del turismo mexicano”?

Además de Pinal de Amoles, en la categoría “Mejor joya oculta del turismo mexicano” hay otros dos finalistas:

Cascada El Ensueño , en Chiapas

, en Chiapas Guerrero Negro, en Baja California Sur

Los tres finalistas representan destinos de distintas regiones del país, pero la presencia de Pinal de Amoles entre los finalistas ya es, en sí misma, un reconocimiento al potencial turístico de la Sierra Gorda de Querétaro.

¿Cuándo y dónde se anuncian los ganadores de “Lo mejor de México 2026”?

Los ganadores de cada categoría serán revelados el 29 de abril de 2026 a las 18:00 horas, en la Gala de Premios a lo mejor del turismo nacional, celebrada en el marco del Tianguis Turístico de México Acapulco 2026.

Este evento es uno de los encuentros más importantes del sector turístico mexicano. La gala representa una oportunidad única para visibilizar destinos que, como este Pueblo Mágico de México, merecen mayor atención por parte de viajeros nacionales e internacionales.

Además de este pueblo de Querétaro, otros destinos turísticos están nominados en diferentes categorías. Estas son:

Mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda

Mejor playa por descubrir

Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica

Mejor Ruta Turística

Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza

Mejor festival cultural contemporáneo

Mejor experiencia que combina naturaleza y espiritualidad

Mejor experiencia de lujo y bienestar

Mejor evento deportivo en un escenario sorprendente

Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea

Mejores tres experiencias para vivir en México al menos una vez en la vida

Mejor destino para turismo de negocios y reuniones (MICE)

La nominación de Pinal de Amoles coloca a Querétaro en el mapa del turismo alternativo y de naturaleza a nivel nacional. Independientemente del resultado final, este reconocimiento invita a descubrir —o redescubrir— uno de los destinos más singulares de la República Mexicana.

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