Ni Plaza de Armas ni el Jardín Zenea: el punto icónico del Centro de Querétaro donde proponen un nuevo mercado cultural

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Tras un exhaustivo estudio de proximidad, César Zafra Urbina, representante de la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales (Cívica AC), ha propuesto un nuevo esquema de ordenamiento para la venta ambulante. La apuesta no es un mercado fijo convencional en Querétaro, sino la creación de un punto icónico con enfoque cultural y turístico que incluya servicios sociales, como un Centro de Cuidados, para dignificar la labor de los artesanos.

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¿Por qué el modelo actual de mercado artesanal no es suficiente en Querétaro?

De acuerdo con el estudio realizado con apoyo de la Universidad de Londres, el error principal ha sido intentar resolver un problema social complejo con medidas unilaterales. Zafra Urbina enfatiza que desplazar a los comerciantes a un solo lugar sin una estrategia económica real solo traslada el conflicto de un punto a otro.

Al respecto, el activista puntualizó: “La solución no es un modelo único. Tiene que ser una combinación: espacios fijos, esquemas itinerantes, ordenamiento territorial y reglas aplicadas de manera pareja. Si no resolvemos eso, ningún modelo va a funcionar”.

La propuesta presentada al municipio de Querétaro sugiere abandonar la discrecionalidad e implementar:

Ferias artesanales en el Centro Histórico de Querétaro con calendario público: Zonas reguladas con lógica económica y flujo real de personas.

Zonas reguladas con lógica económica y flujo real de personas. Reglas claras y legitimadas: Criterios de acceso verificables para evitar que el espacio público se use de forma arbitraria.

Criterios de acceso verificables para evitar que el espacio público se use de forma arbitraria. Padrón único diferencial: Identificar con precisión quiénes son artesanos indígenas, revendedores o comerciantes semifijos para evitar favoritismos.

¿Qué propone el nuevo esquema de gobernanza para el Centro Histórico?

La propuesta incluye la creación de un Programa Municipal obligatorio de ordenamiento del comercio y convivencia, que cuente con un reglamento específico y vinculación estatal.

Sobre la gestión del espacio público, Zafra Urbina señaló: “No se trata de quitar o poner ambulantes, sino de construir reglas claras y legitimadas que organicen el espacio público sin borrar la realidad social que ya existe en él”.

Además de la infraestructura física, el proyecto contempla:

Mediación profesional: Para resolver los roces entre comerciantes establecidos y ambulantes. Formación de inspectores: Capacitación obligatoria en derechos humanos y cultura de paz. Apoyos directos: Eliminar intermediarios para que los programas de salud y movilidad lleguen realmente a quienes trabajan en la zona de monumentos.

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