Es oficial: Licencia de conducir en Edomex tendrá módulos móviles solo hasta el 17 de abril

Estas son las unidades móviles en Edomex.

Estas son las unidades móviles en Edomex. | Twitter/Gobierno del Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) habilitó unidades móviles para renovar o tramitar la licencia de conducir.

Las unidades recorrerán diversos puntos del estado con el fin de acercar los servicios a la ciudadanía, evitar traslados y agilizar la atención. No obstante, estas unidades móviles recorrerán Edomex hasta el 17 de abril de 2026.

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¿Dónde estarán los módulos móviles en Edomex?

De acuerdo con el cronograma de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, los municipios atendidos por la Unidad 06 serán:

Del 15 al 17 de abril: Hueypoxtla, en Calle Plaza Principal s/n, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.

Los módulos móviles de la Unidad 06 ya recorrieron otros municipios de Edomex, como Xalatlaco (13 de abril) y Soyaniquilpan (14 de abril).

En tanto, los municipios atendidos por la Unidad 05 serán:

16 de abril : Zumpango , en Calle Laguna de Zumpango s/n, Fraccionamiento Villas de la Laguna.

: , en Calle Laguna de Zumpango s/n, Fraccionamiento Villas de la Laguna. 17 de abril: Jilotzingo, en Calle Camino real Manzana 001, Col. Centro, Santa Ana Jilotzingo (frente al Palacio Municipal).

Además, el 15 de abril hubo un móvil en Tecámac.

Unidades móviles Programa de unidades móviles en Edomex hasta el 17 de abril de 2026. (Secretaría de Movilidad, Gobierno del Estado de México.)

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex?

Quienes se acerquen a las unidades móviles de Edomex para tramitar su licencia deben asistir con la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento certificada.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional).

Comprobante de domicilio.

Comprobante de pago de derechos.

Las autoridades recomiendan llegar temprano y tener en cuenta que el horario de atención suele ser de 9 a 17 horas.

¿Cuáles son los tipos de licencias disponibles en Edomex?

Estos módulos habilitados en Edomex permiten a los conductores tramitar licencias de servicio público y particular.

Así, las personas pueden mantener sus documentos en regla, evitar sanciones y garantizar la circulación de todos en buenas condiciones, con la cobertura legal y de seguro correspondiente.

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