Es oficial: Tarjeta Rosa en Guanajuato pagará 6,000 pesos solo en estos dos meses del año

La entrega de los 6 mil pesos de la Tarjeta Rosa será en dos meses.

La entrega de los 6 mil pesos de la Tarjeta Rosa será en dos meses. | Gobierno de Guanajuato

La Tarjeta Rosa 2026, un programa social que ofrece apoyo económico a personas de Guanajuato, otorgará 6,000 pesos mexicanos a beneficiarias del estado, pero comunicó que el monto se entregará en dos meses del año en específico.

Además del aporte económico, el programa contribuye a fortalecer el desarrollo de las familias con acciones puntuales como servicios médicos, asistencias viales y asesoría legal telefónica durante todo el día.

Hasta inicios de abril, Guanajuato ha entregado 15 mil 669 tarjetas a mujeres del estado.

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¿En qué meses Tarjeta Rosa en Guanajuato pagará los $6,000?

Según lo previsto, el programa social entregará 6 mil pesos al año a las personas beneficiarias. Es importante saber que el pago se entregará en dos ministraciones de 3 mil pesos cada una y se otorgarán únicamente en junio y noviembre.

Es preciso aclarar que las inscripciones para Tarjeta Rosa ya se cerraron, tal como se puede comprobar en su página web oficial, por lo que no es posible hacer nuevos registros por el momento.

¿Qué otros beneficios ofrece Tarjeta Rosa?

Además del monto anual de 6 mil pesos, Tarjeta Rosa en Guanajuato tiene otros beneficios para las mujeres que pertenecen al programa, entre ellos:

Asesoría legal telefónica: las 24 horas del día para temas de derecho familiar, civil, mercantil, penal y de sucesiones.

las 24 horas del día para temas de derecho familiar, civil, mercantil, penal y de sucesiones. Asistencia en el hogar: apoyo en plomería, cerrajería y electricidad, entre otros.

apoyo en plomería, cerrajería y electricidad, entre otros. Asistencia vial: incluidos servicios de grúa, paso de corriente, suministro de gasolina y cambio de llantas.

incluidos servicios de grúa, paso de corriente, suministro de gasolina y cambio de llantas. Servicios médicos y dentales: consultas médicas en línea, orientación psicológica, asesoría en prevención de adicciones, evaluaciones dentales, y demás.

consultas médicas en línea, orientación psicológica, asesoría en prevención de adicciones, evaluaciones dentales, y demás. Cobertura de gastos funerarios: que abarcan servicios de traslado, funeral o cremación.

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